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Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini satın alıp yaydı! Ama olan kendine oldu

03.08.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki İngiliz asker Thomas Davies, iki kadın meslektaşının çıplak halde oral cinsel birliktelik yaşadıkları anların görüntülerini para karşılığında satın aldı. Bu görüntülerle çalışma arkadaşlarını tehdit eden asker ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini satın alıp yaydı! Ama olan kendine oldu

İngiltere'den 22 yaşındaki bir asker, iki çalışma arkadaşının görüntüde olduğu cinsel içerikli videoyu satın alarak kurbanlarına "av" muamelesi yaptı ve onlara şantaj yaparak para koparmaya çalıştı.

TEHDİT ETTİ

Arkadaşlarından 400 sterlin talep eden genç adam, göndermemeleri halinde onları çıplak fotoğraf ve videolarını internete sızdırmakla tehdit etti. Sonrasında kadınlardan birinin erkek arkadaşıyla oral yolla cinsel birliktelik yaşadığı anların görüntülerini genç kadının teyzesiyle paylaştı.

ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI

Diğer kurbanı ise yarı çıplak bir görüntülü görüşme esnasında habersizce kaydetmiş ve kadın ona para ödemediği takdirde videoyu paylaşmakla tehdit etti ve sosyal medyadaki birkaç arkadaşına videodan kısa kesitler gönderdi.

HAPİS CEZASI ALDI

ASKERİ

Oxford yakınlarındaki Abingdon'da bulunan 22 yaşındaki asker, iki kez şantaj yaptığını kabul ettikten sonra 3. Alay Kraliyet Lojistik Kolordusu'ndan atıldı.Davies'e iki yıl ertelenen sekiz ay hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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