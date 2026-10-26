Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor ama sadece 1 çalışanı varmış!

Yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip açık kaynaklı programlama dili PHP'de keşfedilen iki ciddi güvenlik açığı, web sitelerini bilgisayar korsanlarından korumak için dünya çapında yoğun bir çalışma başlatılmasına yol açtı. Yaşananlar, PHP'nin internet açısından ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu.

Ancak dünya genelindeki web sitelerinin yüzde 70'ine kadarının altyapısında yer alıyor olabileceği belirtilen PHP'yi destekleyen kâr amacı gütmeyen vakıf, son derece kısıtlı bir bütçeyle faaliyet gösteriyor.

PHP VAKFI'NIN YALNIZCA BİR TAM ZAMANLI ÇALIŞANI BULUNUYOR

PHP Vakfı İcra Direktörü Elizabeth Barron, e-posta yoluyla verdiği röportajda, "Bir tam zamanlı çalışanımız var (o da benim) ve çoğu yarı zamanlı çalışan 14 sözleşmeli görevlimiz bulunuyor" dedi.

Vakfın yönetim kurulu üyeleri ücret almayan gönüllülerden oluşuyor, finansman ise bağışlar ve hibelerle sağlanıyor.

Vakıf, güvenlik açıklarını araştırmak ve yamalar da dâhil olmak üzere düzeltmeleri koordine etmek için dış araştırmacılarla ve OpenAI, siber güvenlik şirketleri Wiz ve Calif gibi kuruluşlarla birlikte çalışıyor.

BARRON: AÇIKLAMA ÖNCESİNDE VE YAMALI SİTELERDE İSTİSMAR KANITI YOK

Web güvenliği şirketi Cloudflare milyonlarca bilgisayar korsanlığı girişimi bildirmiş olsa da Barron, güvenlik açıklarının kamuoyuna açıklanmadan önce veya yamaların uygulandığı sitelerde saldırganlar tarafından istismar edildiğine ilişkin vakfın herhangi bir kanıtı bulunmadığını söyledi.

Barron, "Bu konuda yakın iş birliği içinde çalıştığımız OpenAI, Wiz veya Calif'ten, yama uygulanmış sistemlerde herhangi bir sorun olduğuna işaret eden başka bir bilgi almadık" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKÂ AÇIKLARIN BULUNMASINA YARDIMCI OLDU, ANCAK İŞ YÜKÜNÜ DE ARTIRDI

Yapay zekâ, PHP Vakfı için hem yardımcı bir araç hem de ek iş yükü kaynağı hâline geldi.

Yaklaşık 10 yıldır mevcut olan güvenlik açıklarının araştırmacılar tarafından bulunmasına yardımcı olan yapay zekâ, Barron'a göre programcıların daha verimli çalışmasını da sağlıyor.

Ancak yapay zekâ, projenin bakımını üstlenenlerin iş yükünü artırıyor. Barron'a göre PHP projesine önerilen kod değişikliklerinin sayısı bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıktı, "ancak katkıda bulunanların sayısı iki katına çıkmadı."

Barron, kod katkılarının ve hata bildirimlerinin incelenmesinin çok büyük miktarda insan emeği ve deneyim gerektirdiğini de vurguladı.

PHP VAKFI'NDAN FİNANSMAN UYARISI

Barron, yaşananların şirketlerin ve hükümetlerin PHP'ye ne kadar büyük ölçüde bağımlı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bu bağımlılığa dikkat çeken Barron, "Bu bağımlılık göz önüne alındığında, PHP'nin son derece yetersiz finanse edildiği açık" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Reuters