Arkadaşlarının görünüşüyle dalga geçtiği kadın, intikamını bikini modeli olarak aldı

Lisede kendisine "domuzcuk" lakabı takılarak zorbalığa maruz kalan genç kadının dönüşümü gerçekten inanılmaz. 36 yaşındaki Frick, ergenlik döneminde sivilceleri, kabarık saçları ve giyim tarzı nedeniyle arkadaşlarının incitici şakalarına maruz kalıyordu. Diane, son beş yıl içinde bilişsel davranış terapistinin yardımıyla, hayattaki korkularının üstesinden geldi. Melbourne’de yaşayan Diane, yetişkinlik döneminde fazla kilolu değildi ancak kötü beslenme alışkanlıkları sahipti ve egzersiz yapmayışı nedeniyle halsiz ve depresif hissediyordu.
Ancak Diane, karşılaştığı bikini modellik yarışmacılarının fotoğraflarından ilham alarak, yaşam tarzını değiştirme gücünü kendinde buldu.
"Hantal bir çocuktum ve tüm çocukluğum zorbalığa uğrayarak geçti. Okulumdaki zorba çocuklar hayatımı cehenneme çevirmişti ve her gün ne kadar çirkin ve şişman olduğumdan bahsediyorlardı” diyen Diane, yaşadıklarını “Fazla kilolarım yüzünden bana domuzcuk diyorlardı. Hatta benim hakkımda bir şarkı yapmışlardı. 2018’de çok hasta bir şekilde kanepede yatarken kendim için üzülürken, onlara benzemek istediğim kızları Google’da aratmaya başladım. Hepsi vücut geliştirmeciydi ve sonunda bikini yarışmacılarını hazırlayan bir koça ulaştım" sözleriyle anlattı.
Vücudunun zaman içinde değiştiğini gören Diane, zorlu eğitim programını sevmeye başladı.
Yaşadığı bu dönüşüm, genç kadını Avustralya’da Uluslararası Vücut Geliştirme Derneği (INBA) tarafından düzenlenen 2019 etkinliklerine katılmaya teşvik etti.
Diane “Vücudumla gurur duyacağımı asla düşünemezdim. Sürekli, her yerimi kapatan giysiler giyiyordum. Kendimden nefret ediyor ve utanıyordum. Bu zorbalık genç bir kadının sadece fiziksel değil zihinsel olarak da dönüşmesine ve bir bikiniyle sahnede durabilmesine ve vücudunun profesyonellerin beğenisine sunma cesareti göstermesine neden oldu” diyerek yaşadıklarını anlattı.
Üç beden küçülen ve %34.7’lik yağ oranını %12’ye düşüren fitness kraliçesi şimdi kendini çok daha iyi hissediyor.
Diane, geçen yıl Avustralya’da düzenlenen INBA etkinliğinde bikini şampiyonu olarak ödüllendirildi.
“Bunun olduğuna inanamıyorum, fiziksel ve zihinsel olarak aştığım yolla gurur duyuyorum. Eskisinden çok daha genç görünüyorum ve insanlar yaşıma inanamıyor. İnsanlar genelde gerçek yaşımdan 10 yaş daha genç olduğumu düşünüyorlar” diyerek içinde bulunduğu duyguları anlatan Diane, sözlerini “Daha güçlü olmak için bazen yıkılmanız gerektiği tamamen doğru. Tedavi görmem gereken yılları asla unutamayacağım, ama o günler beni kesinlikle esnek bir insan yaptı” diyerek tamamladı.
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