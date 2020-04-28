Arkadaşlarının görünüşüyle dalga geçtiği kadın, intikamını bikini modeli olarak aldı

Lisede kendisine "domuzcuk" lakabı takılarak zorbalığa maruz kalan genç kadının dönüşümü gerçekten inanılmaz. 36 yaşındaki Frick, ergenlik döneminde sivilceleri, kabarık saçları ve giyim tarzı nedeniyle arkadaşlarının incitici şakalarına maruz kalıyordu. Diane, son beş yıl içinde bilişsel davranış terapistinin yardımıyla, hayattaki korkularının üstesinden geldi. Melbourne’de yaşayan Diane, yetişkinlik döneminde fazla kilolu değildi ancak kötü beslenme alışkanlıkları sahipti ve egzersiz yapmayışı nedeniyle halsiz ve depresif hissediyordu.

Ancak Diane, karşılaştığı bikini modellik yarışmacılarının fotoğraflarından ilham alarak, yaşam tarzını değiştirme gücünü kendinde buldu.

"Hantal bir çocuktum ve tüm çocukluğum zorbalığa uğrayarak geçti. Okulumdaki zorba çocuklar hayatımı cehenneme çevirmişti ve her gün ne kadar çirkin ve şişman olduğumdan bahsediyorlardı” diyen Diane, yaşadıklarını “Fazla kilolarım yüzünden bana domuzcuk diyorlardı. Hatta benim hakkımda bir şarkı yapmışlardı. 2018’de çok hasta bir şekilde kanepede yatarken kendim için üzülürken, onlara benzemek istediğim kızları Google’da aratmaya başladım. Hepsi vücut geliştirmeciydi ve sonunda bikini yarışmacılarını hazırlayan bir koça ulaştım" sözleriyle anlattı.