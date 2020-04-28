Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Arkadaşlarının görünüşüyle dalga geçtiği kadın, intikamını bikini modeli olarak aldı

Arkadaşlarının görünüşüyle dalga geçtiği kadın, intikamını bikini modeli olarak aldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

36 yaşındaki Diane Frick, ergenlik dönemindeki beden ölçüleri nedeniyle kendisine “domuzcuk” lakabını takan arkadaşlarının akran zorbalığına maruz kalmıştı. Artık o günler geride kaldı, genç kadın şimdi başarılı bir bikini modeli.

Arkadaşlarının görünüşüyle dalga geçtiği kadın, intikamını bikini modeli olarak aldı

Lisede kendisine "domuzcuk" lakabı takılarak zorbalığa maruz kalan genç kadının dönüşümü gerçekten inanılmaz. 36 yaşındaki Frick, ergenlik döneminde sivilceleri, kabarık saçları ve giyim tarzı nedeniyle arkadaşlarının incitici şakalarına maruz kalıyordu. Diane, son beş yıl içinde bilişsel davranış terapistinin yardımıyla, hayattaki korkularının üstesinden geldi. Melbourne’de yaşayan Diane, yetişkinlik döneminde fazla kilolu değildi ancak kötü beslenme alışkanlıkları sahipti ve egzersiz yapmayışı nedeniyle halsiz ve depresif hissediyordu.

CATERS_REVENGE_BODY_TRANSFORMATION_001_3364847

Ancak Diane, karşılaştığı bikini modellik yarışmacılarının fotoğraflarından ilham alarak, yaşam tarzını değiştirme gücünü kendinde buldu.

"Hantal bir çocuktum ve tüm çocukluğum zorbalığa uğrayarak geçti. Okulumdaki zorba çocuklar hayatımı cehenneme çevirmişti ve her gün ne kadar çirkin ve şişman olduğumdan bahsediyorlardı” diyen Diane, yaşadıklarını “Fazla kilolarım yüzünden bana domuzcuk diyorlardı. Hatta benim hakkımda bir şarkı yapmışlardı. 2018’de çok hasta bir şekilde kanepede yatarken kendim için üzülürken, onlara benzemek istediğim kızları Google’da aratmaya başladım. Hepsi vücut geliştirmeciydi ve sonunda bikini yarışmacılarını hazırlayan bir koça ulaştım" sözleriyle anlattı.

CATERS_REVENGE_BODY_TRANSFORMATION_010_3364855

Vücudunun zaman içinde değiştiğini gören Diane, zorlu eğitim programını sevmeye başladı.

Yaşadığı bu dönüşüm, genç kadını Avustralya’da Uluslararası Vücut Geliştirme Derneği (INBA) tarafından düzenlenen 2019 etkinliklerine katılmaya teşvik etti.

Diane “Vücudumla gurur duyacağımı asla düşünemezdim. Sürekli, her yerimi kapatan giysiler giyiyordum. Kendimden nefret ediyor ve utanıyordum. Bu zorbalık genç bir kadının sadece fiziksel değil zihinsel olarak da dönüşmesine ve bir bikiniyle sahnede durabilmesine ve vücudunun profesyonellerin beğenisine sunma cesareti göstermesine neden oldu” diyerek yaşadıklarını anlattı.
Üç beden küçülen ve %34.7’lik yağ oranını %12’ye düşüren fitness kraliçesi şimdi kendini çok daha iyi hissediyor.

Diane, geçen yıl Avustralya’da düzenlenen INBA etkinliğinde bikini şampiyonu olarak ödüllendirildi.

“Bunun olduğuna inanamıyorum, fiziksel ve zihinsel olarak aştığım yolla gurur duyuyorum. Eskisinden çok daha genç görünüyorum ve insanlar yaşıma inanamıyor. İnsanlar genelde gerçek yaşımdan 10 yaş daha genç olduğumu düşünüyorlar” diyerek içinde bulunduğu duyguları anlatan Diane, sözlerini “Daha güçlü olmak için bazen yıkılmanız gerektiği tamamen doğru. Tedavi görmem gereken yılları asla unutamayacağım, ama o günler beni kesinlikle esnek bir insan yaptı” diyerek tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Aamir Khan'dan herkesi şoke eden yardım… Un paketlerinden bakın ne çıktıAamir Khan'dan herkesi şoke eden yardım… Un paketlerinden bakın ne çıktı
Ferdi Tayfur'un en sevilen şarkılarıFerdi Tayfur'un en sevilen şarkıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir sonraki salgını tahmin etmek için yarasa avı başladı

Bir sonraki salgını tahmin etmek için yarasa avı başladı

Koronavirüs nedeniyle ölen adamın, eşine son sözleri yürekleri parçaladı

Koronavirüs nedeniyle ölen adamın, eşine son sözleri yürekleri parçaladı

Yastık akımından sonra sosyal medyada yeni çılgınlık!

Yastık akımından sonra sosyal medyada yeni çılgınlık!

Suç bağımlıları aranıyor: Bu belgeselleri izleyerek bin dolar kazanabilirsiniz

Suç bağımlıları aranıyor: Bu belgeselleri izleyerek bin dolar kazanabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Herkes onu konuşuyordu! Başkan duyurdu: 1 maaş ikramiye...

Herkes onu konuşuyordu! Başkan duyurdu: 1 maaş ikramiye...

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Eşek saldırdı, hayatı kabusa döndü! Kimse evlenmiyor...

Eşek saldırdı, hayatı kabusa döndü! Kimse evlenmiyor...

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aamir Khan'dan herkesi şoke eden yardım… Un paketlerinden bakın ne çıktı

Aamir Khan'dan herkesi şoke eden yardım… Un paketlerinden bakın ne çıktı

Yastık akımından sonra şimdi de alışveriş torbaları elbiseye dönüşüyor

Yastık akımından sonra sosyal medyada yeni çılgınlık!

Koronavirüs nedeniyle ölen adamın, eşine son sözleri yürekleri parçaladı

Koronavirüs nedeniyle ölen adamın, eşine son sözleri yürekleri parçaladı

Dünyaca ünlü sanat eserlerini yeniden yorumlayan İspanyollar

Bir elinde çamaşır suyu diğer elinde fırça... İşte çağımızın Zeus'u

Koronavirüsü çocuklar için sesli kitapla anlattılar: Benim Kahramanım Sensin

Koronavirüsü çocuklar için sesli kitapla anlattılar

Araştırmacılar, bir sonraki salgını tahmin edebilmek için yarasa mağaralarında virüs avlıyor

Bir sonraki salgını tahmin etmek için yarasa avı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.