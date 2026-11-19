Grand Theft Auto VI, çıkışının ilk dakikalarından itibaren canlı yayın platformlarında rekor seviyede ilgi gördü. Streams Charts'ın ön verilerine göre GTA 6, Twitch, YouTube, Kick ve diğer platformlarda toplam 7.914.273 eş zamanlı izleyiciyle zirveye ulaştı.

Platform bazında kaydedilen en yüksek eş zamanlı izleyici sayıları Twitch'te 3,31 milyon, YouTube'da 3,22 milyon ve Kick'te 1,50 milyon oldu. GTA 6, bu başarısıyla canlı yayın tarihinde daha önce Valorant'a ait olan oyun çıkış rekorunu geride bıraktı.

GTA 6, TWITCH TARİHİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

GTA 6'nın Twitch'te ulaştığı 3,31 milyon eş zamanlı izleyici, Streams Charts tarafından takip edilen önceki tüm oyun çıkışlarını geride bıraktı. Bu alandaki önceki rekor, Nisan 2020'de kapalı beta sürecinde 1,74 milyon eş zamanlı izleyiciye ulaşan Valorant'a aitti.

GTA 6 ayrıca Twitch tarihinin en yüksek anlık izleyici sayısına ulaşan oyun kategorisi oldu. Böylece 3,11 milyon izleyiciyle League of Legends'ı ve 3,04 milyon izleyiciyle Fortnite'ı geride bıraktı.

Kick platformunda ise GTA 6, 1,50 milyon eş zamanlı izleyiciye ulaşarak oyun kategorileri arasında 1,80 milyon izleyiciye sahip Minecraft'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. GTA 6 ayrıca Kick'teki tüm kategoriler arasında eş zamanlı yayın yapan kanal sayısının zirve değeri bakımından ikinci en yüksek seviyeyi kaydetti.

CANLI YAYIN TARİHİNDE EN BÜYÜK OYUN ÇIKIŞLARI

Streams Charts verilerine göre, oyunların çıkış haftalarında ulaştıkları en yüksek eş zamanlı izleyici sayıları esas alındığında ilk 10 şu şekilde sıralanıyor:

Sıra Oyun Çıkış yılı Zirve izleyici 1 Grand Theft Auto VI 2026 7.914.273 2 Valorant (Kapalı Beta) 2020 1.737.267 3 Hogwarts Legacy 2023 1.363.939 4 Path of Exile 2 (Erken Erişim) 2024 1.353.346 5 Lost Ark (Batı'da Çıkış) 2022 1.322.380 6 Cyberpunk 2077 2020 1.318.992 7 Elden Ring 2022 1.038.289 8 New World 2021 1.017.410 9 Diablo IV 2023 966.519 10 Resident Evil Requiem 2026 925.355

JAPONYA VE GÜNEY KORE'DEKİ ÇIKIŞ İZLEYİCİ SAYISINI ARTIRDI

GTA 6'nın izleyici sayısındaki son yükseliş, oyunun Japonya ve Güney Kore'de erişime açılmasıyla aynı döneme denk geldi.

Bu ülkelerdeki oyuncuların ve içerik üreticilerinin de oyuna katılması, çıkış günü boyunca canlı yayın izleyici kitlesinin hızla büyümesine katkıda bulundu.

200'DEN FAZLA İÇERİK ÜRETİCİSİ KENDİ REKORUNU KIRDI

GTA 6'nın çıkışı yalnızca oyun kategorilerinde değil, bireysel yayıncıların izlenme rakamlarında da yeni rekorlar getirdi.

Streams Charts verilerine göre Twitch, YouTube ve Kick platformlarında GTA 6 yayını yapan 200'den fazla büyük içerik üreticisi, daha önce ulaştıkları tüm zamanların en yüksek eş zamanlı izleyici sayılarını geride bıraktı.

Bu yayıncıların onlarcasının zirve izleyici sayısı 10 kat veya daha fazla arttı.

Streams Charts, açıklanan rakamların 18 Kasım tarihli ön verilere dayandığını ve GTA 6'nın dünya genelindeki çıkış süreci ilerledikçe değişebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Streams Charts