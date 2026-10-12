Arkadaşlıklar neden zamanla azalıyor? Büyüdükçe değişen 3 şey

Çocukken okul sıralarında, dershanelerde veya katıldığımız sosyal etkinliklerde yeni insanlarla tanışmak hayatın doğal bir parçasıydı. Aynı ortamı düzenli olarak paylaşmak, ortak anılar biriktirmeyi ve zamanla arkadaşlıkların gelişmesini kolaylaştırıyordu. Üniversite yıllarında kulüpler, spor faaliyetleri ve ortak ilgi alanları da yeni ilişkiler kurmak için fırsatlar sunuyordu.

Ancak yetişkinlik dönemine geçildiğinde hayatın öncelikleri değişiyor. İş hayatı, aile sorumlulukları ve günlük koşuşturma, sosyalleşmeye ayrılan zamanı azaltabilir. Mevcut arkadaşlıkları sürdürmek bile zaman zaman zorlaşırken yeni insanlarla tanışmak daha fazla çaba gerektirebilir.

YETİŞKİNLİKTE ARKADAŞ EDİNMEK NEDEN ZORLAŞIR?

Ruh sağlığı eğitmeni ve NLP koçu Devina Kaur'a göre okul ve üniversite yıllarında ortak ilgi alanları üzerinden insanlarla yakınlaşmak daha kolay olabilir. İş hayatında ise benzer fırsatlar her zaman bulunmayabilir.

Yetişkinlikte arkadaşlık kurmanın zorlaşmasının arkasında birden fazla neden yer alıyor.

1. SOSYALLEŞMEK İÇİN YETERLİ ZAMAN KALMIYOR

Yoğun çalışma saatleri, ebeveynlik sorumlulukları ve kişisel işler, insanların sosyal hayatına ayırabileceği zamanı kısıtlayabilir. Günlük yaşamın temposu içinde yeni insanlarla tanışmak için fırsat yaratmak giderek zorlaşabilir.

Okul ve üniversite dönemlerinde aynı kişilerle her gün bir araya gelmek doğal bir yakınlık oluştururken yetişkinlikte bu karşılaşmaların kendiliğinden gerçekleşmesi daha az mümkün oluyor. Bu nedenle yeni arkadaşlıklar kurmak, zaman ayırmayı ve bilinçli adımlar atmayı gerektirir.

2. REDDEDİLME KORKUSU İNSANLARI GERİ ADIM ATMAYA İTİYOR

Yetişkinlikte yeni bir ilişki başlatmak isteyen kişiler, karşı tarafın kendilerine nasıl yaklaşacağını daha fazla düşünebilir. "Ya benimle arkadaş olmak istemezse?", "Fazla istekli görünür müyüm?" gibi sorular ilk adımı atmayı zorlaştırabilir.

Bu çekingenlik, iki tarafın da birbirinden hamle beklemesine neden olabilir. Oysa yeni tanışılan kişinin de arkadaşlık kurmak istemesine rağmen nasıl başlayacağını bilememesi mümkün. Reddedilme ihtimaline odaklanmak yerine küçük ve doğal adımlarla iletişim kurmak, bu engeli aşmaya yardımcı olabilir.

3. HAYAT DEĞİŞİKLİKLERİ MEVCUT ARKADAŞLIKLARI ETKİLER

Yeni bir şehre taşınmak, iş değiştirmek, evlenmek veya çocuk sahibi olmak, sosyal çevrede önemli değişikliklere yol açabilir. Günlük rutinlerin farklılaşması ve sorumlulukların artması, uzun yıllardır devam eden arkadaşlıkların bile zamanla zayıflamasına neden olabilir.

Böyle dönemlerde insanlar yalnızca yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı duymakla kalmıyor, aynı zamanda kendilerini destekleyecek yeni bir sosyal çevre oluşturmak zorunda da kalabilir. Bu süreç zaman alsa da değişen yaşam koşullarına uygun yeni ilişkiler kurmak mümkün.

YETİŞKİNLİKTE YENİ ARKADAŞLIKLAR KURMANIN 3 YOLU

Yeni insanlarla tanışmak başlangıçta göz korkutucu görünse de doğru ortamları değerlendirmek ve iletişim kurmaya açık olmak süreci kolaylaştırabilir.

Uzmanların önerileri doğrultusunda yeni arkadaşlıklar kurmak için üç temel adım öne çıkıyor:

1. ORTAK İLGİ ALANLARINA YÖNELİN

Yeni insanlarla tanışmanın en doğal yollarından biri, keyif aldığınız etkinliklere katılmak. Spor kursları, kitap kulüpleri, gönüllülük çalışmaları, hobi grupları, atölyeler ve mesleki etkinlikler, benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle karşılaşmayı kolaylaştırabilir.

Ortak bir konu etrafında bir araya gelmek, sohbet başlatmak için de doğal bir zemin hazırlıyor. Böylece arkadaşlık kurmak için özel bir ortam yaratmak zorunda kalmadan insanlarla iletişim geliştirmek mümkün olabilir.

Burada önemli olan yalnızca yeni insanlarla tanışmak değil, gerçekten ilgi duyduğunuz etkinlikleri seçmek. Düzenli olarak aynı ortama katılmak, tanışıklığın zaman içinde güvene ve daha yakın bir ilişkiye dönüşmesine yardımcı olabilir.

2. İLK ADIMI ATMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Arkadaşlıkların başlaması için her zaman büyük hamlelere ihtiyaç yok. Yeni tanıştığınız birine kendinizi tanıtmak, sohbet sırasında hobilerini sormak veya bir iş arkadaşınıza kahve içmeyi teklif etmek bile yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir.

İlk adımı atmak başlangıçta rahatsız edici hissettirebilir. Ancak küçük sosyal girişimlerde bulunmak zamanla daha doğal hale gelebilir. Üstelik karşı tarafın da benzer bir çekingenlik yaşıyor olabileceğini unutmamak gerekir.

Bir davetin kabul edilmemesi veya sohbetin beklediğiniz gibi ilerlememesi de kişisel bir başarısızlık olarak değerlendirilmemeli.

İnsanların zamanları, ihtiyaçları ve sosyal beklentileri farklı olabilir. Önemli olan, olumsuz bir deneyimin yeni bağlantılar kurma isteğinizi tamamen ortadan kaldırmasına izin vermemek.

3. FARKLI TÜRDE ARKADAŞLIKLARA AÇIK OLUN

Her arkadaşlığın çok yakın ve uzun süreli olması gerekmiyor. Bazı kişilerle spor yapmaktan keyif alabilir, bazılarıyla seyahat planları yapabilir, bazılarıyla da mesleki konularda fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

Farklı ihtiyaçlara hitap eden bu ilişkiler, sosyal hayatı çeşitlendirebilir. Bir arkadaşınızla ortak hobileriniz üzerinden bağ kurarken bir başkasıyla daha derin konuları paylaşabilirsiniz.

Arkadaşlıkları yalnızca en yakın dost olma potansiyellerine göre değerlendirmemek, yeni insanlara fırsat vermeyi kolaylaştırabilir. Zaman içinde bu ilişkilerden bazıları güçlenerek daha yakın dostluklara dönüşebilir.

YENİ DOSTLUKLAR KURMAK İÇİN KÜÇÜK ADIMLAR YETERLİ OLABİLİR

Modern yaşamın yoğun temposu, yetişkinlerin zaman zaman yalnız hissetmesine ve yeni insanlarla tanışma konusunda kararsız kalmasına neden olabilir. Ancak arkadaşlık kurmak için okul yıllarındaki gibi sürekli aynı ortamda bulunmak şart değil.

Ortak ilgi alanlarına yönelmek, iletişim başlatmak ve farklı ilişki biçimlerine açık olmak, yeni sosyal bağların gelişmesine yardımcı olabilir. Bunun yanında arkadaşlıkların bir anda oluşmasını beklememek, karşılıklı güvenin ve yakınlığın zaman içinde gelişmesine izin vermek de önem taşıyor.

Yeni insanlarla tanışmak için atılan küçük bir adım, zamanla güçlü bir dostluğun başlangıcı olabilir. Yetişkinlikte arkadaş edinmek daha fazla çaba gerektirse de samimi ve anlamlı ilişkiler kurmak için hiçbir zaman geç değil.