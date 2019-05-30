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Arkasını döndüğü anda koşmaya başladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 08:00 | Son Güncelleme

Rusya'da vahşi ayıyı sinirlendiren genç, arkasını döndüğünde kısa süreli panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Rusya'da Kamçatka Yarımadası'nda yolda seyreden birkaç kişi, ayı görünce durdu. Araçtan inen bir kişi, vahşi ayıya yaklaşarak onu kızdırdı. Ancak vahşi ayı, adam sırtını döner dönmez saldırmaya başladı. Aracın kapısı açık olduğundan hızla içeri girip aracın kapısını kapatan genç kendisini kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

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Onu görmek için sıraya giriyorlarOnu görmek için sıraya giriyorlar
Film gibi soygun girişimi kamerada!Film gibi soygun girişimi kamerada!
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Anahtar Kelimeler:
rusya ayı saldırı

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