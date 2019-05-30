Arkasını döndüğü anda koşmaya başladı

Rusya'da Kamçatka Yarımadası'nda yolda seyreden birkaç kişi, ayı görünce durdu. Araçtan inen bir kişi, vahşi ayıya yaklaşarak onu kızdırdı. Ancak vahşi ayı, adam sırtını döner dönmez saldırmaya başladı. Aracın kapısı açık olduğundan hızla içeri girip aracın kapısını kapatan genç kendisini kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
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