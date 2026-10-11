Çamaşır makinesinde yıkanabileceğini bilmediğiniz 8 ev eşyası

Makinede yıkanabileceğini muhtemelen bilmediğiniz 8 ev eşyasını sizler için derledik.

1. PASPAS BAŞLIKLARI VE MİKROFİBER BEZLER

Temizlik yaparken tüm kiri hapseden mikrofiber bezler ve paspas (mop) başlıkları, elde yıkandığında bakterilerden tamamen arınmayabilir. Bu ürünleri file bir poşetin içine koyarak yüksek sıcaklıkta makinede yıkamak, ilk günkü hijyenine kavuşmalarını sağlar.

2. SİLİKON FIRIN ELDİVENLERİ VE NİHALELER

Mutfakta sıkça kullanılan silikon eldivenler, tutacaklar ve nihaleler zamanla yağ ve yemek lekeleriyle kaplanır. Yüksek ısıya dayanıklı olan bu silikon ürünleri, normal giysilerinizle ya da havlularla birlikte düşük devirde güvenle yıkayabilirsiniz.

3. DUŞ PERDESİ VE BANYO PASPASLARI

Banyonun nemli ortamı nedeniyle plastik veya kumaş duş perdelerinde zamanla küf ve kireç lekeleri oluşur. Duş perdelerini ve arkası kauçuk kaplı olmayan banyo paspaslarını, birkaç havlu eşliğinde hassas programda yıkayarak tertemiz yapabilirsiniz. Havlular, perdelerin makine tamburuna çarparak zarar görmesini engeller.

4. BEZ AYAKKABILAR VE TERLİKLER

Kumaş, tuval (canvas) veya fileden yapılmış spor ayakkabılar ile ev terlikleri makinede yıkanmaya uygundur. Ayakkabıların bağcıklarını ve iç tabanlarını çıkardıktan sonra bir yıkama filesine koyup, soğuk su ve düşük devirde yıkamak lekeleri tamamen temizler.

5. ÇOCUK OYUNCAKLARI (PELUŞ VE PLASTİK)

Çocukların elinden düşürmediği peluş oyuncaklar ile lego gibi küçük plastik oyuncaklar büyük birer bakteri yuvasıdır. Peluş oyuncakları hassas programda; lego ve benzeri sert plastik oyuncakları ise bir yıkama filesine koyarak soğuk suda makinede yıkayabilirsiniz.

6. SPOR MALZEMELERİ VE SIRT ÇANTALARI

Yoga matları, dizlikler, dirseklikler ve kumaş sırt çantaları ter ve kir nedeniyle ağır kokular üretebilir. Bu ekipmanları fermuarlarını kapatarak ve ters çevirerek hafif bir deterjanla, hassas programda yıkamak kötü kokuları ve bakterileri yok eder.

7. EVCİL HAYVAN TASMALARI VE YATAKLARI

Kedi ve köpeklerin boyun tasmaları, göğüs aparatları ve peluş yatakları çamaşır makinesinde yıkanabilir. Üzerindeki metal aksamların makineye zarar vermemesi için bu ürünleri bir yastık kılıfının içine koyarak yıkamanız önerilir.

8. YATAK YASTIKLARI

Gözden kaçan en önemli hijyen noktalarından biri de yastıklardır. Elyaf, silikon veya tüy dolgulu yatak yastıkları (hafızalı köpük/visco hariç) makinede yıkanabilir. Makinenin dengede kalması için yastıkları çift olarak yerleştirmek ve hassas programda yıkamak, biriken ter ve toz akarlarını temizlemek için en etkili yöntemdir.