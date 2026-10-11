Evinizde küf oluşmasına neden olabilecek 6 hata! Kışın daha sık yapılıyor

Uzmanlar, hem evinizin yapısal sağlığını korumak hem de solunum yolu rahatsızlıklarının önüne geçmek için kışın en sık yapılan 6 kritik hatayı ve alınması gereken önlemleri sıraladı:

1. ÇAMAŞIRLARI ODA İÇERİSİNDE KURUTMAK

Kışın çamaşırları dışarıya asamadığımız için ev içinde kurutmak en yaygın alışkanlıklardan biridir. Ancak ıslak çamaşırlar kururken havaya litrelerce su buharı salar. Odada biriken bu yoğun nem, duvar köselerinde ve mobilya arkalarında hızla küfe dönüşür. Çamaşırlarınızı mutlaka iyi havalandırılan boş bir odada kurutmalı ve bu süreçte odayı sık sık havalandırmalısınız.

2. EVİ YETERSİZ VE YANLIŞ HAVANDIRMAK

"Dışarısı çok soğuk, içerinin ısısı kaçmasın" düşüncesiyle pencereleri kış boyunca kapalı tutmak büyük bir hatadır. Evdeki yemek kokuları, alınan nefes ve duş buharı içeride hapsolur. Evi havalandırmanın doğru yolu, pencereleri gün boyu aralık bırakmak değil; sabah ve akşam günde en az iki kez, pencereleri karşılıklı tamamen açarak 5-10 dakika boyunca "şok havalandırma" yapmaktır.

3. MOBİLYALARI DUVARA SIFIR YERLEŞTİRMEK

Özellikle dış cepheye bakan soğuk duvarlara büyük gardırop, koltuk veya yatakları tamamen yaslamak tehlikelidir. Duvar ile mobilya arasında hava sirkülasyonu kesildiğinde, o bölgede gizli bir nem tabakası oluşur ve küf nemli yüzeyde hızla yayılır. Mobilyalarınız ile duvar arasında en az 5 ila 10 santimetre boşluk bırakmaya özen göstermelisiniz.

4. KOMBİYİ/ISITICIYI TAMAMEN KAPATIP AÇMAK

Enerji tasarrufu yapmak amacıyla evden çıkarken ısıtıcıları tamamen kapatmak ve eve gelince yüksek dereceyle çalıştırmak, ev içindeki sıcaklık dengesini bozar. Duvarlar aniden soğuyup aniden ısındığında yüzeylerde "yoğuşma" (terleme) meydana gelir. Isıyı kış boyunca belli bir dengede (örneğin evde yokken 17-18 derece, evdeyken 20-21 derece) sabit tutmak yoğuşmayı ve dolayısıyla küfü engeller.

5. BANYO VE MUTFAK KAPILARINI AÇIK BIRAKMAK

Duş aldıktan sonra banyoda oluşan yoğun buharın ya da yemek pişerken mutfakta biriken nemin dağılması için kapıları açmak, nemi evin diğer odalarına davet etmek anlamına gelir. Doğru yöntem; banyo ve mutfak kapısını kapalı tutarak aspiratör/havalandırma fanını çalıştırmak veya bu alanların pencerelerini açarak nemi doğrudan dışarı tahliye etmektir.

6. EV BİTKİLERİNİ AŞIRI SULAMAK

Kış aylarında ev bitkileri yazın olduğu kadar suya ihtiyaç duymaz. Kışın bitkileri aşırı sulamak, saksı toprağının sürekli nemli kalmasına ve bu nemin oda havasına karışmasına neden olur. Aynı zamanda saksı yüzeyinde ve çevresinde küf mantarlarının oluşmasını tetikler. Kışın bitki sulama sıklığını azaltmalı ve toprağın kuruduğundan emin olmadan su vermemelisiniz.