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Armağan Çağlayan'dan Kılıçdaroğlu'na şoke eden yorum

22.10.2023 13:22 | Son Güncelleme:
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Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı yorumla dikkat çekti. Çağlayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hiç endişelenmeyin daha çok güzel baharlar göreceğiz" sözlerini görünce sinirlendi.

YouTube'dan yaptığı programla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, paylaşımlarla da sık sık gündem oluyor.

Sözünü sakınmadan inandığı konuda sivri dilli açıklamalar yapmasıyla tanınan Armağan Çağlayan bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'na çattı.

Çağlayan sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun "Hiç endişelenmeyin daha çok güzel baharlar göreceğiz" dediği bir paylaşımı görünce sinirlendi.

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Armağan Çağlayan bu paylaşımı kendi hesabında paylaşarak "Osur osur ipe diz şahane" diyerek CHP liderine tepki gösterdi.

Ünlü isme bir takipçisi "Gerçekten sizin bu yazdıklarınıza inanamıyorum. Benim tanıdığım Armağan bu değil!" deyince Çağlayan bu yoruma da sessiz kalmadı ve "Benim tanıdığımı zannettiğim Kemal Kılıçdaroğlu da bu değil! Onu ne yapacağız?" dedi.

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Armağan Çağlayan

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