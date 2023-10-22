Sinan Akçıl Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya mesaj attı! "Bunlar sülalece korkak"

İsrail'in 17 Ekim'de Gazze'deki hastane saldırısında çoğunluğu çocuk ve kadın olan 500'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmiş ve Türkiye'de de ünlü isimler bu vahşeti lanetlemişti. katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren isimlerden biri de Sinan Akçıl idi.

Sinan Akçıl, İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun tatilde olduğunu görünce hemen sosyal medya üzerinden bir mesaj yazdı.

Sinan Akçıl mesajda "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı.

"Yair Netanyahu mesajıma görüldü attı" diyen Akçıl, dün de Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Ama tahmin ettiğim gibi cevap yazamadı, bunlar sülalece korkak iyice anladım. Topun tüfeğin arkasına saklanıp aslan kesiliyorlar."







