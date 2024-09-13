Armağan Çağlayan'dan yıllar sonra gelen Popstar itirafı: "Tek kazandığım şey..." dedi ve para kazanan o ünlüyü açıkladı!

2003 yılının en efsane yarışması olan Popstar, genç yeteneklerin hünerlerini gösterdiği, her bölümün olaylı geçtiği unutulmaz bir programdı. Programda jüri koltuğunda Deniz Seki, Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan oturmuştu. Yarışmacılardan çok o dönem Armağan Çağlayan dikkatleri üzerine çekmişti. Programda öne çıkmayı başaran ünlü isim yarışmacılarla yaşadığı polemikler nedeniyle gündem olmuştu.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Çağlayan ise yıllar sonra Popstar'ın jüri koltuğuna nasıl oturduğunu anlattı. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Çağlayan, "Tarihin yazdığı en gıcık jüri üyesi olarak öne çıkmak nereden aklına geldi?" sorusunu yanıtladı.

Çağlayan, "Onun orijinalinde jüri üç kişiydi. İlk teklifi Yonca Evcimik'e götürdük. 'Bu yarışmadan hiçbir şey olmaz' deyip reddetti. Sonra Yonca'nın yerine Deniz Seki'yi önerdiler. Jüriye oturmam için teklif ettiler. Ben 13 bölüm o işi yapacağım, sonra unutacağım, işime döneceğim sandım ama öyle olmadı. Şöhret peşimi bırakmadı." dedi.

POPSTAR'DAN PARA KAZANMADIM!

Popüler olduğu dönem yarışmadan bir lira bile kazanmadığını itiraf eden Çağlayan "Türkiye'yi ayağa kaldırdığım Popstar döneminde tek kazandığım şey bir ayakkabıdır. Yapımcı bize hediye almıştı. Oradan tek para kazanan Deniz Seki'ydi." ifadelerini kullandı.

BAYHAN'LA TARTIŞMASI YARIŞMAYA DAMGA VURMUŞTU

Deniz Seki, yarışmacı Bayhan için "Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. "Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz." demişti ve jüri koltuğundan ayrılmıştı.