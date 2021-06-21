Armatür ve çaydanlıklardaki kireçlerden kurtulmak meğer çok kolaymış! Maliyeti 10 TL bile değil...

Kireç hem sağlık açısından zararlı hem de kötü bir görüntü oluşturur. Bunu önlemek için kullandığımız kimyasallar ise sağlığımız için oldukça tehlikeli. Dışarıdan aldığınız ürünler yerine evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle kireçlerden kolayca kurtulabilirsiniz!

MUSLUKLARDAKİ KİREÇLENME İÇİN YÖNTEMLER

Karbonat Karışımı : 3 kaşık karbonat ve 1 bardak suyu karıştırarak hamur hâline getirin ve kireçli musluğunuzu bir bez yardımıyla sarıp yaklaşık 1 saat bekleyin. Sonrasında tekrar temiz bir bezle temizleyin. Böylece kireçlerden kurtulabilirsiniz.

: 3 kaşık karbonat ve 1 bardak suyu karıştırarak hamur hâline getirin ve kireçli musluğunuzu bir bez yardımıyla sarıp yaklaşık 1 saat bekleyin. Sonrasında tekrar temiz bir bezle temizleyin. Böylece kireçlerden kurtulabilirsiniz. Sirke: Bir kağıt havluyu sirkeye batırın ve ardından musluğunuza bantlayın. En az 1 saat bekledikten sonra kuru bir bezle silin. Kireçlerin çıktığını göreceksiniz. Sirkeyle uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise; balon yöntemi. Bir balonun içerisine sirke doldurup, musluğunuzun ağzından geçirin ve 1 gece bekletin. Ertesi gün kireçleri temizleyebilirsiniz.

Bir kağıt havluyu sirkeye batırın ve ardından musluğunuza bantlayın. En az 1 saat bekledikten sonra kuru bir bezle silin. Kireçlerin çıktığını göreceksiniz. Sirkeyle uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise; balon yöntemi. Bir balonun içerisine sirke doldurup, musluğunuzun ağzından geçirin ve 1 gece bekletin. Ertesi gün kireçleri temizleyebilirsiniz. Limon: 2'ye böldüğünüz limonunuzda kaşık dolaştırın. Limonun içini armatüre yerleştirin ve ittirin. Armatürünüz limonun en sonuna değene kadar ittirmeye devam edin. Plastik bir torba ve lastik bantla limonu sabitleyerek bir gece bekleyin. Ertesi gün limonu çıkararak armatürünüzü sünger veya diş fırçasıyla silin. İğne veya diş fırçasıyla musluğunuzun püskürtme deliklerinde birikmiş kireci çıkarabilirsiniz. Son olarak ise musluğunuzu sıcak su ve süngerle arındırın.

ÇAYDANLIKTAKİ KİREÇLENME İÇİN YÖNTEMLER