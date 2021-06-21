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Armatür ve çaydanlıklardaki kireçlerden kurtulmak meğer çok kolaymış! Maliyeti 10 TL bile değil...

21.06.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle suyunun kireçli olduğu bir yerde yaşıyorsanız, evinizdeki metal eşyaların kireç tutması kaçınılmaz. Su kireçli olmasa bile, sürekli kullanılan bir çaydanlık zamanla kireçlenebilir. Siz de mutfak ve banyo gibi alanlarda kullandığınız araç gereçlerin durmadan kireç tutmasından yorulduysanız aşağıda vereceğimiz doğal yöntemlerle kireç tortusundan kurtulabilirsiniz.

Armatür ve çaydanlıklardaki kireçlerden kurtulmak meğer çok kolaymış! Maliyeti 10 TL bile değil...

Kireç hem sağlık açısından zararlı hem de kötü bir görüntü oluşturur. Bunu önlemek için kullandığımız kimyasallar ise sağlığımız için oldukça tehlikeli. Dışarıdan aldığınız ürünler yerine evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle kireçlerden kolayca kurtulabilirsiniz!

MUSLUKLARDAKİ KİREÇLENME İÇİN YÖNTEMLER

  • Karbonat Karışımı: 3 kaşık karbonat ve 1 bardak suyu karıştırarak hamur hâline getirin ve kireçli musluğunuzu bir bez yardımıyla sarıp yaklaşık 1 saat bekleyin. Sonrasında tekrar temiz bir bezle temizleyin. Böylece kireçlerden kurtulabilirsiniz.
  • Sirke: Bir kağıt havluyu sirkeye batırın ve ardından musluğunuza bantlayın. En az 1 saat bekledikten sonra kuru bir bezle silin. Kireçlerin çıktığını göreceksiniz. Sirkeyle uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise; balon yöntemi. Bir balonun içerisine sirke doldurup, musluğunuzun ağzından geçirin ve 1 gece bekletin. Ertesi gün kireçleri temizleyebilirsiniz.
  • Limon: 2'ye böldüğünüz limonunuzda kaşık dolaştırın. Limonun içini armatüre yerleştirin ve ittirin. Armatürünüz limonun en sonuna değene kadar ittirmeye devam edin. Plastik bir torba ve lastik bantla limonu sabitleyerek bir gece bekleyin. Ertesi gün limonu çıkararak armatürünüzü sünger veya diş fırçasıyla silin. İğne veya diş fırçasıyla musluğunuzun püskürtme deliklerinde birikmiş kireci çıkarabilirsiniz. Son olarak ise musluğunuzu sıcak su ve süngerle arındırın.

ÇAYDANLIKTAKİ KİREÇLENME İÇİN YÖNTEMLER

  • Sirke: Çaydanlığınızın içine eşit miktarda sirkeyle su doldurun ve çaydanlığınızı ocağa koyup altını yakın. Kaynamaya geçmeden hemen önce altını kapatın. Daha sonra bu karışımı birkaç saat çaydanlıkta bekletin ve bol su ile durulayın.
  • Tuz ve Sirke: Çaydanlığınıza 1 çay bardağı sirke ekleyin ve temiz bir bulaşık süngeri veya fırçayla her yerini ovarak yayın. Yarım saat boyunca sirkeyle beklettiğiniz çaydanlığınıza 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin ve çaydanlığınızdaki kireç çıkana kadar tel yardımıyla ovalayın.
  • Limon ve Karbonat: Limon, içindeki antiseptik sayesinde çaydanlıkların dışını ve içini parlatmada da kullanılan bir meyve. Kireçli çaydanlığa 1 paket karbonatı boşalttıktan sonra 1 adet limonun suyunu sıkın ve limonun içini parçalayarak karbonatın üzerine atın. Çaydanlığınızın yarısına gelecek kadar su ekleyip kısık ateşte kaynamasını bekleyin. Kireçlerin yavaşça çözündüğünü göreceksiniz.
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