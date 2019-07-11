Armor TR TV: Televizyonunuz için koruyucu zırh!

LED TV, LCD TV hatta sokak deyimiyle ince ekranlı TV, ya da ne derseniz deyin. Yeni nesil forma sahip televizyonlar hayatımızda. Küçük ekranlı, büyük ekranlı, standart ya da işletim sistemli hatta Android’li, Tizen’li… Eski tip, tüplü televizyonlar, hem çok yer kaplardı hem de özellikle “tüpü” itibarıyla aileleri endişelendirirdi. “Acaba çok uzun süre çalıştırırsak tüpü ısınır ve patlar mı?” ve benzeri pek çok soru sorulmuştur. Şimdi tüpler yok, ama “ekran” konusu hâlâ çok önemli ve bazı endişeler hâlâ var. Peki LED televizyonlarda ekranı korumak için neler yapılabilir? Mesela bir cam koruyucu film kullanılabilir. Bu yazımızda size, daha sağlam bir televizyon deneyimi için hazırlanan Armor TR TV ekran koruyucu ürününden söz edeceğiz. Elimizde ürünün 49 ve 55 inç olmak üzere iki farklı boyutu mevcut. Tabii farklı ekran boyutları için de çözümler var. Yetkililer, piyasadaki her televizyona (Ve haliyle boyutlarına) uygun ekran koruyucuların olduğunu belirtiyor.

Ürünün kutusunu açtığımızda, 3mm kalınlığında akrilik malzemeden üretilmiş ekran koruyucumuzla karşılaşıyoruz. Ürünün yanlarında ipler de bulunmakta, ki bu ipler sayesinde montaj yapabileceğiz.

Kutuda ek olarak eldivenler, temizleyici losyon ve bez de bulunuyor. Peki kurulumu nasıl yapacağız? Öncelikle, eldivenleri takmalısınız. Böylece yüzeyde parmak izleri oluşmayacaktır. Sonrasında, akrilik ürünün ön ve arka kısmına yapıştırılan koruyucu filmleri çıkarmanız gerekiyor. Ardından da eğer yüzeyde toz ve leke varsa, temizleyici losyon ve bez yardımıyla temizleyebilirsiniz. Sonrasında da, ürünün üzerindeki ipler arka kısma gelecek şekilde televizyonunuzun ekranına düzgünce konumlandırmanız gerekiyor. Tabii ipleri de televizyonunuzun arkasından geçirmeli ve sonra da sıkarak ekran koruyucuyu sabitlemelisiniz. Hepsi bu. Tek başına yapmanız biraz zor olabilir, bu sebeple bir arkadaşınızla birlikte yapmanızı öneririz. Toplamda 5 dakikanızı bile almayacaktır belki de. TELEVİZYONUM ARTIK DAHA MI DAYANIKLI?



Evet, mevcut haline kıyasla artık çok daha dayanıklı bir televizyon ekranınız var. Özellikle çocuklu evleri göz önüne alırsak, çocuklar oyun oynamayı çok sever ve bazen de oyunları esnasında istenmeyen ufak tefek kazalar yaşanabilir. Televizyon ekranına bir oyuncak fırlatabilirler örneğin ya da ekranda o an dikkatlerini çeken bir görüntü için ekrana vurabilirler. Bu gibi durumlar, panel için tehlike arz eder. Bu koruyucu sayesinde ise tehlikeler büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor diyebiliriz. Zaten kutunun üzerinde de “camdan 8 kat daha sağlam” ibaresi dikkat çekiyor. Gerçekten de 8 kat sağlam mı bilemiyoruz, ancak yaptığımız denemelerde üründen memnun kaldık.