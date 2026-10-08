Kışın doğalgaza alternatif sistem! Güneş ve rüzgarla 5 bin kişiyi ısıtıyorlar

Finlandiya'da hayata geçirilien sıra dışı enerji projesi dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Pornainen'deki tesis 13 metre yüksekliğe ve 15 metre genişliğe sahip. Kum bataryası adıyla anılan sistemin içerisinde ise yaklaşık 2 bin ton kırılmış sabun taşı bulunuyor.

Dev batarya toplam 100 megavatsaat termal enerji depolama kapasitesine sahip. Sistemin mantığı oldukça basit: Rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin yüksek olduğu dönemlerde şebekeden elektrik alınarak depolama malzemesi yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılıyor. İyi yalıtılmış dev silo sayesinde bu enerji hemen kullanılmak zorunda kalmıyor. Isı, haftalarca içeride tutulabiliyor.

YAZIN 1 AY, KIŞIN 1 HAFTA YETEBİLİYOR

Depolanan enerjiye ihtiyaç duyulduğunda ısı eşanjörleri devreye giriyor ve kasabanın bölgesel ısıtma şebekesindeki su ısıtılıyor. Tek dolumla yaklaşık 5 bin nüfuslu Pornainen'in yaz dönemindeki ısı ihtiyacı yaklaşık bir ay boyunca karşılanabiliyor. Talebin çok daha yüksek olduğu kış aylarında ise depolanan enerji yaklaşık bir haftalık ihtiyaca yetebiliyor.

Böylece rüzgarın esmediği veya güneş enerjisi üretiminin düşük olduğu dönemlerde daha önce depolanan ısıdan yararlanmak mümkün hale geliyor.

ELEKTRİK UCUZKEN DEPOLANIYOR

Sistemin ekonomik avantajının temelinde enerjinin ne zaman kullanıldığından çok, ne zaman depolandığı yatıyor. Rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin arttığı ve şebeke fiyatlarının düştüğü dönemlerde enerji kullanılarak batarya ısıtılıyor. Isınma ihtiyacının ve enerji fiyatlarının arttığı saatlerde ise önceden depolanan ısı devreye alınıyor. Bu yöntem sayesinde elektrik üretimiyle ısı tüketiminin aynı anda gerçekleşmesi zorunluluğu ortadan kalkıyor.

PETROL VE ODUN KULLANIMINI AZALTTI

Pornainen'in ısıtma sisteminde daha önce petrol ve odun yongaları önemli bir yer tutuyordu. Yeni sistemle birlikte yakıta dayalı ısı üretimine olan ihtiyaç önemli ölçüde azaldı. Projeyi geliştiren Polar Night Energy'nin verilerine göre kum bataryasının kullanılmasıyla bölgesel ısıtma sisteminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarında yaklaşık yüzde 70'lik düşüş sağlandı. Odun yongası kullanımının da yaklaşık yüzde 60 azaldığı belirtiliyor. Bununla birlikte mevcut odun yongası tesisi tamamen devreden çıkarılmış değil; talebin zirve yaptığı dönemlerde ve yedek kaynak olarak kullanılmaya devam ediyor.

DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN İLGİ VAR

Finlandiya'daki sistem, ülkede 2022 yılında kullanılan önceki kum bataryası örneğinden yaklaşık 10 kat daha büyük. Projeyi geliştiren şirket, özellikle kömür ve petrole bağımlı bölgelerden teknolojiye yönelik ilgi olduğunu belirtiyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin üretildiği an ile enerjinin ihtiyaç duyulduğu zamanı birbirinden ayırabilmesi, kum bataryasını yenilenebilir enerjinin en büyük sorunlarından biri olan kesintili üretime karşı dikkat çeken çözümlerden biri haline getiriyor.

Görseller yapay zeka tarafından temsili olarak hazırlanmıştır.