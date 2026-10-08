Tüm dünya 2027 baharına kadar etkisinde kalacak! Şimdiye kadarki en güçlü El Nino geliyor

Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) son tahminlerine göre El Niño'nun etkisinin önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesi bekleniyor. Kurum, El Niño'nun şubat ayına kadar devam etme ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu bildirdi.

Meteorologların paylaştığı sıcaklık haritalarında dünyanın geniş bölümünün kırmızı renkle gösterilmesi de dikkat çekti. Bu renkler, birçok bölgede ortalamanın üzerinde sıcaklık görülme ihtimalinin arttığına işaret ediyor.

Bilim insanları, güçlü El Niño ile okyanuslardaki olağanüstü sıcaklıkların birleşmesinin farklı bölgelerde aşırı sıcak, sel ve kuraklık riskini artırabileceğini belirtiyor.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ SEVİYELERE ÇIKIYOR"

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Niño'nun güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

El Niño'nun yeni bir sıcaklık üretmediğini belirten Saulo, okyanusun yüzeyinin altında biriken ısının açığa çıktığını ifade etti. Okyanusların ölçülen en yüksek sıcaklıklara ulaştığına dikkat çeken Saulo, bu nedenle atmosfere aktarılabilecek daha fazla ısı bulunduğunu belirtti.

El Niño'nun gücünü gösteren Niño 3.4 endeksinin de kısa sürede önemli ölçüde yükseldiği bildirildi. Haziranda normalin 1,6 derece üzerinde olan değer, ağustosta 2,5 dereceye çıktı.

HANGİ BÖLGELER DAHA FAZLA ETKİLENECEK?

Tahminlere göre El Niño'nun etkisi dünyanın her bölgesinde aynı şekilde hissedilmeyecek.

Güney Amerika'nın güneyi, ABD'nin güney kesimleri, Afrika Boynuzu ve Orta Asya'nın bazı bölgelerinde daha fazla yağış görülebileceği belirtiliyor.

Buna karşılık Orta Amerika, Karayipler, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'nın bazı bölgelerinde daha kurak hava koşulları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

En belirgin sıcaklık artışlarının ise Kuzey Amerika'nın güney ve batısı, Orta Amerika, Karayipler, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'nın geniş bölümünde görülmesi bekleniyor.