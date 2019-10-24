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Armut pekmezi nasıl yapılır? Doğal armut pekmezi yapımı başladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

Kışın birçok hastalığa karşı korunmak ve kansızlığı gidermek amacıyla kullanılan, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti armut pekmezi yapımı başladı. Armut pekmezi nasıl yapılır diyenler için de yazımızda tarifini paylaşacağız. İşte armut pekmezi tarifi ve pekmez hakkında detaylar...

Armut pekmezi nasıl yapılır? Doğal armut pekmezi yapımı başladı

Giresun'un eşsiz doğasında yetişen armut, köylüler tarafından toplanarak kışın tüketilmek üzere pekmez haline getiriliyor. Her yıl yapılan bu eşsiz lezzet birçok kış hastalığına karşı ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Bahçelerinde topladıkları armutları ilk önce seçip temizleme işleminin ardından kaynatarak pekmez haline getirdiklerini belirten Filiz Kahraman, iyi pekmez yapımının nasıl olacağını anlattı. İşte armut pekmezi tarifi.

ARMUT PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

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Kahraman, iyi bir pekmez için sabır gerektiğini ifade ederek, "Topladığımız armutları temizleyip ikiye ayırıyoruz. Büyük kazanların içerisinde odun ateşinde armutlarımızı iyice kaynatıyoruz.

Kaynama işleminin ardından temiz bir tülbent kullanarak armudun suyunu çıkartıyoruz.

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Burada çıkan suyu başka bir kapta 3 ile 4 saat aralığında tekrardan kaynatıyoruz sonrasında ise soğumaya bırakıyoruz ve armut pekmezimiz hazır hale geliyor.

Bu işlemler sırasında herhangi bir katkı, şeker kullanmıyoruz armudun kendi içindeki şekeri yeterli olduğundan” dedi.

ARMUT PEKMEZİ KALORİ ORANI NEDİR?

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Şeker eklenmeden yapılan armut pekmezinin bir kaşığında, yani yaklaşık 15 gramında, 15 kalori bulunmaktadır.

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