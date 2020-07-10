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Arnavut ciğeri tarifi: Lokum kıvamında Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Arnavut ciğeri tarifi, kültürel lezzetlerimizden biridir. Lokum gibi yumuşacık ciğerlerle gerçek bir Arnavut ciğeri yapımı için bu püf noktalarına ihtiyacınız olacak. Arnavut ciğeri nasıl yapılır diyenler için ustasında detayları geliyor.

Arnavut ciğeri tarifi: Lokum kıvamında Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

İçindekiler

  • ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ MALZEMELERİ
  • ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?
  • ARNAVUT CİĞERİ PÜF NOKTASI NEDİR?
  • ARNAVUT CİĞERİ HANGİ CİĞERDEN YAPILIR?
  • ARNAVUT CİĞERİNİN YANINA NE GİDER?
  • ARNAVUT CİĞERİ KALORİ ORANI NEDİR?

Arnavut ciğeri nereden gelir diyenler için hemen belirtelim; bu lezzet Osmanlı zamanına ait bir meze türüdür. Osmanlı’dan günümüze miras kalan Arnavut ciğeri tarifi, hem sıcak hem de soğuk bir şekilde servis edilebilir. Arnavut ciğeri yapılışı kolay olsa da önemli birkaç püf noktaları vardır. Arnavut ciğeri yapılışı püf noktalarını uyguladığınızda gerçek bir ciğer tarifi hazırlamış olacaksınız.

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ MALZEMELERİ

500 gram dana ciğeri
2 adet patates
Bir çay bardağı un
Bir su bardağı sıvı yağ
Bir çay kaşığı karbonat
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

Sumaklı soğan malzemeler:
Bir adet kırmızı soğan
Bir çay kaşığı sumak
Bir avuç kıyılmış maydanoz

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

  • Ciğerin üzerindeki zarı ayırdıktan sonra ciğeri kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın.
  • Ciğerleri bir süzgece koyun ve kanı süzülene kadar zedelemeden yıkayın.
  • Bir kabın içinde unu, tuzu ve karbonatı karıştırın.
  • Yıkanan ciğerleri unlu karışıma bulayın. Ciğerler üzerinde fazla unu almak için bir kez süzgeçten geçirin.
  • Teflon tavaya yağı koyun ve iyice kızdırın.
  • Kızgın yağın içine ciğerleri alın ve pişirmeye bırakın.
  • Yaklaşık 5 dakika sonra içine kırmızı toz biberi ilave edin. Beş dakika sonra ciğerleri tavadan alın.
  • Ayrı bir tava içinde küp şeklinde doğradığınız patatesleri kızartın.
  • Yağı süzülmüş ciğerleri servis tabağına alın. Yanına patatesleri koyun.
  • Piyazlık doğradığınız soğanları, sumak ve maydanoz ile harmanlayın. Bu karışımı ise ciğer ve patateslerin üzerine ekleyin.
  • Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

ARNAVUT CİĞERİ PÜF NOKTASI NEDİR?

Ciğeri doğramadan önce mutlaka üzerindeki zarı sıyırmalısınız aksi halde çok sert bir ciğer pişirmiş olursunuz.
Ciğerlerin yumuşacık olması için unun içine mutlaka bir çay kaşığı karbonat ekleyin.
Kırmızı soğanı piyazlık doğradıktan sonra tuzlu suda bir süre ovun. Bu şekilde kırmızı soğanı acı suyundan arındırabilirsiniz.
Tuzla ovduğunuz soğanı sadece bir kez sudan geçirin. Amaç acı suyun ve fazla tuzun atılması.

ARNAVUT CİĞERİ HANGİ CİĞERDEN YAPILIR?

Dana ya da kuzu ciğerinden hazırlanabilir. Arnavut ciğeri yapımı için genellikle dana ciğeri kullanılır. Kuzu ciğerinin pişerken dağılma ihtimali vardır ve sert olabilir.

ARNAVUT CİĞERİNİN YANINA NE GİDER?

Arnavut ciğeriyle bir yemek menüsü oluşturmak için mercimek çorbası ve pirinç pilavı hazırlayabilirsiniz. Eğer mercimek çorbası ağır gelir diye düşünüyorsanız şehriye çorbası da arnavut ciğerinin yanına yakışır.

ARNAVUT CİĞERİ KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon Arnavut ciğeri, ortalama 376 kaloridir.

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