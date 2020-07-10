Arnavut ciğeri tarifi: Lokum kıvamında Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Arnavut ciğeri nereden gelir diyenler için hemen belirtelim; bu lezzet Osmanlı zamanına ait bir meze türüdür. Osmanlı’dan günümüze miras kalan Arnavut ciğeri tarifi, hem sıcak hem de soğuk bir şekilde servis edilebilir. Arnavut ciğeri yapılışı kolay olsa da önemli birkaç püf noktaları vardır. Arnavut ciğeri yapılışı püf noktalarını uyguladığınızda gerçek bir ciğer tarifi hazırlamış olacaksınız.
500 gram dana ciğeri
2 adet patates
Bir çay bardağı un
Bir su bardağı sıvı yağ
Bir çay kaşığı karbonat
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber
Sumaklı soğan malzemeler:
Bir adet kırmızı soğan
Bir çay kaşığı sumak
Bir avuç kıyılmış maydanoz
Ciğeri doğramadan önce mutlaka üzerindeki zarı sıyırmalısınız aksi halde çok sert bir ciğer pişirmiş olursunuz.
Ciğerlerin yumuşacık olması için unun içine mutlaka bir çay kaşığı karbonat ekleyin.
Kırmızı soğanı piyazlık doğradıktan sonra tuzlu suda bir süre ovun. Bu şekilde kırmızı soğanı acı suyundan arındırabilirsiniz.
Tuzla ovduğunuz soğanı sadece bir kez sudan geçirin. Amaç acı suyun ve fazla tuzun atılması.
Dana ya da kuzu ciğerinden hazırlanabilir. Arnavut ciğeri yapımı için genellikle dana ciğeri kullanılır. Kuzu ciğerinin pişerken dağılma ihtimali vardır ve sert olabilir.
Arnavut ciğeriyle bir yemek menüsü oluşturmak için mercimek çorbası ve pirinç pilavı hazırlayabilirsiniz. Eğer mercimek çorbası ağır gelir diye düşünüyorsanız şehriye çorbası da arnavut ciğerinin yanına yakışır.
Bir porsiyon Arnavut ciğeri, ortalama 376 kaloridir.
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