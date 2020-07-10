Arnavut ciğeri tarifi: Lokum kıvamında Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Arnavut ciğeri nereden gelir diyenler için hemen belirtelim; bu lezzet Osmanlı zamanına ait bir meze türüdür. Osmanlı’dan günümüze miras kalan Arnavut ciğeri tarifi, hem sıcak hem de soğuk bir şekilde servis edilebilir. Arnavut ciğeri yapılışı kolay olsa da önemli birkaç püf noktaları vardır. Arnavut ciğeri yapılışı püf noktalarını uyguladığınızda gerçek bir ciğer tarifi hazırlamış olacaksınız.

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ MALZEMELERİ

500 gram dana ciğeri

2 adet patates

Bir çay bardağı un

Bir su bardağı sıvı yağ

Bir çay kaşığı karbonat

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

Sumaklı soğan malzemeler:

Bir adet kırmızı soğan

Bir çay kaşığı sumak

Bir avuç kıyılmış maydanoz

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Ciğerin üzerindeki zarı ayırdıktan sonra ciğeri kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın.

Ciğerleri bir süzgece koyun ve kanı süzülene kadar zedelemeden yıkayın.

Bir kabın içinde unu, tuzu ve karbonatı karıştırın.

Yıkanan ciğerleri unlu karışıma bulayın. Ciğerler üzerinde fazla unu almak için bir kez süzgeçten geçirin.

Teflon tavaya yağı koyun ve iyice kızdırın.

Kızgın yağın içine ciğerleri alın ve pişirmeye bırakın.

Yaklaşık 5 dakika sonra içine kırmızı toz biberi ilave edin. Beş dakika sonra ciğerleri tavadan alın.

Ayrı bir tava içinde küp şeklinde doğradığınız patatesleri kızartın.

Yağı süzülmüş ciğerleri servis tabağına alın. Yanına patatesleri koyun.

Piyazlık doğradığınız soğanları, sumak ve maydanoz ile harmanlayın. Bu karışımı ise ciğer ve patateslerin üzerine ekleyin.

Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

ARNAVUT CİĞERİ PÜF NOKTASI NEDİR?

Ciğeri doğramadan önce mutlaka üzerindeki zarı sıyırmalısınız aksi halde çok sert bir ciğer pişirmiş olursunuz.

Ciğerlerin yumuşacık olması için unun içine mutlaka bir çay kaşığı karbonat ekleyin.

Kırmızı soğanı piyazlık doğradıktan sonra tuzlu suda bir süre ovun. Bu şekilde kırmızı soğanı acı suyundan arındırabilirsiniz.

Tuzla ovduğunuz soğanı sadece bir kez sudan geçirin. Amaç acı suyun ve fazla tuzun atılması.