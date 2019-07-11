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Arnavutköy'de küçük çocuğa kamyon tekerleğinin çarptığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2019 20:47 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de 5,5 yaşındaki çocuğa kamyon tekerleğinin çarptığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana gelen olayda hastaneye gitmek üzere evden çıkan Sakine Ağım ve 5,5 yaşındaki çocuğu Doğukan, yol kenarında baba Gökhan Ağım'ı beklemeye başladı. Bu sırada yokuştan gelen bir kamyondan çıktığı tahmin edilen tekerlek, minik Doğukan ve annesinin üzerine geldi. Anne son bir hamle ile tekerlekten kaçmaya çalışsa da dev tekerlek minik Doğukan'a çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Feci şekilde yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Doğukan'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Öte yandan olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tekerleğin hızla gelerek annesiyle yol kenarında bekleyen minik Doğukan'a çarptığı görülüyor. Çarpmanın hemen ardından yere yığılan minik çocuğu annesi kucağına alıyor. Otomobile bindirilen Doğukan hastaneye kaldırılıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy kaza kamyon tekerleği doğukan

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allah kimseyi evladı ile sınamasın
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