Havalimanında soyguncular piste girip uçağı soydu

Soygunculardan birinin çatışma sırasında öldüğü açıklandı.
Arnavutluk polisine göre, kamuflaj giysili üç soyguncu, uçağa çuvallar içinde para yükleyen personeli silah tehdidiyle yere yatırdıktan sonra kargo bölümündeki paraları alarak kaçtı.
Soyguncular kaçarken helikopter desteğindeki özel birliklerle havalimanının tali yolunda çatışmaya girdi.
SOYGUNCUNUN ÜZERİNDEN EL BOMBASI ÇIKTI
Ölen soyguncunun üzerinde otomatik tüfekle birlikte dolu şarjörler ve bir el bombası da çıktı. Polis soygunla bağlantılı olarak en az üç kişinin arandığını açıkladı.
Polis yetkilileri soygunda 2,5 milyon euronun çalındığını söyledi.
Ancak Arnavutluk medyası, çalınan paranın bunun beş katı olduğunu öne sürdü.
Ülkedeki yabancı bankalar, Arnavutluk Merkez Bankası'nın dövizlerini kabul etmemesi nedeniyle ellerindeki paraları bu havalimanından Viyana'ya gönderiyor.
Daha önce aynı havalimanının içinde bir kez, havalimanına çıkan yolda da iki kez benzer soygunlar yaşanmıştı. Son soygunda çalınan paraların bir kısmı, toprağa gömülen düdüklü tencerelerde bulunmuştu.
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