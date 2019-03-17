Arnavutluk'un hocası Christian Panucci'den Türkiye'ye övgü

Panucci, Arnavutluk'un 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Türkiye ve Andorra maçları ile ilgili başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, bu iki karşılaşma için aday kadroya çağırdığı oyunculardan memnun olduğunu vurguladı.

'Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz, Türkiye ile oynayacağınız maçla ilgili beklentileriniz nedir?" sorusu üzerine Panucci, "Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya sahip. Teknik direktörünü değiştirdi ve kadro olarak bizden daha güçlü. Onları yenmek için onlardan daha güçlü olmalıyız. Çocuklarıma çok güveniyorum. Türkiye'yi mağlup etmek için her zaman pozitif olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Panucci, Türkiye ile karşılaşmayı kazanmak için çaba göstereceklerini dile getirdi. Arnavutluk'un aday kadrosuna da değinen Panucci, "Mevcut oyuncularımdan memnunum. Başkaları da olabilirdi, ancak ne kadar formda olduklarına bağlı. Şu anda hazır olan, uzman olan oyunculara ihtiyacım var. İyi oynarsak (grupta) üçüncü olabiliriz. Özel bir şey yaparsak ikinci de olabiliriz. Özel bir şey yapabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.