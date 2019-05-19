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Arnold Schwarzenegger'e uçan tekmeli saldırı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 19.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

Arnold Schwarzenegger saldırıya uğradı. spor müsabakasında hakemlik yapmak için bulunduğu salonda Arnold Schwarzenegger uğradığı saldırı sonrası şoke oldu.

Arnold Schwarzenegger'e uçan tekmeli saldırı!

Güney Afrika'nın Sandton kentinde eski siyasetçi, sinema oyuncusu ve vücut geliştirme şampiyonu Arnold Schwarzenegger'e yapılan tekmeli saldırı kameraya anbean yansıdı.

Güney Afrika'nın Sandton kentine spor müsabakalarında hakemlik yapmak üzere giden Arnold Schwarzenegger, hayranlarıyla sohbet ederken kalabalıktan çıkan bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı.

Saldırganın Schwarzenegger'e arkadan yaklaşarak zıplayıp tekme savurması, kameraya yansıdı.

Saldırgan güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Olayın saniye saniye görüntülendiği video, Youtube'da yayınlandı.


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Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger saldırı

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