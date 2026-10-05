Uyumayı kolaylaştıran ve güne daha dinç başlamaya yardımcı olan 7 besin

İyi bir gece uykusu, güne zinde başlamanın en önemli adımlarından biri. Ancak yoğun düşünceler, yatmadan önce telefon kullanımı veya uyku düzenindeki sorunlar kaliteli uykuya geçişi zorlaştırabiliyor. Bu noktada yalnızca uyku alışkanlıklarına değil, beslenmeye de dikkat etmek faydalı olabilir.

Bazı besinler içerdikleri melatonin, triptofan, magnezyum, potasyum ve omega-3 yağ asitleri gibi bileşenler sayesinde uykuya geçişi ve uyku kalitesini destekleyebilir.

1. EKŞİ KİRAZ

Uyku söz konusu olduğunda öne çıkan besinlerden biri ekşi kiraz. Özellikle ekşi kiraz suyu, uykuya geçişin ve uykunun sürdürülmesinin düzenlenmesinde rol oynayan melatonin içeriyor.

Araştırmalarda ekşi kiraz suyu tüketen kişilerin melatonin seviyelerinde artış görüldüğü belirtiliyor.

2. MUZ

Muz, uyku sürecini destekleyebilecek triptofan açısından zengin besinler arasında yer alıyor. Triptofan, vücudun uyku ile ilişkili bazı bileşikleri üretmesinde kullanılan bir amino asit.

Muz aynı zamanda potasyum ve magnezyum içeriyor. Bu mineraller kasların gevşemesine yardımcı olarak gece daha rahat hissetmeye katkı sağlayabilir.

3. YABAN MERSİNİ

Yaban mersini düşük glisemik indeksi ve yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor.

Uzmanlar, antioksidanların uyku üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ve bazı uyku ile ilişkili sorunlarda destekleyici rol oynayabileceğini belirtiyor.

4. SÜT

Uyku öncesinde akla gelen klasik seçeneklerden biri de süt. Ilık süt rahatlatıcı bir içecek olarak bilinse de faydası yalnızca sıcaklığından kaynaklanmıyor.

Süt melatonin ve triptofan içeriyor. Ayrıca içerdiği kazeinin de rahatlama ve uykuya geçiş sürecini destekleyebileceği belirtiliyor. Bu nedenle sütü sıcak veya soğuk tüketmek mümkün.

5. CEVİZ

Beyin sağlığıyla ilişkilendirilen ceviz, uyku açısından da dikkat çeken besinlerden biri.

Cevizin melatonin ve serotonin içerdiği, bu bileşenlerin ise uyku kalitesinin desteklenmesinde rol oynayabileceği belirtiliyor. Araştırmalar, bir avuç cevizin uyku açısından fayda sağlayabileceğine işaret ediyor.

6. YAĞLI BALIKLAR

Somon gibi yağlı balıklar, içerdikleri omega-3 yağ asitleri nedeniyle hem beyin hem de uyku sağlığı açısından öne çıkıyor.

Uzmanlara göre balıktaki omega-3 yağ asitleri, uyku düzenlenmesinde rol oynayan serotoninin desteklenmesine yardımcı olabilir.

7. KİVİ

Kivi, uyku süresi ve kalitesiyle ilişkilendirilen meyvelerden biri. Düzenli tüketildiğinde daha uzun ve kaliteli uykuya katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Bu etkide kivinin içerdiği antioksidanlar ve serotonin rol oynayabilir. Ayrıca kivi, genel ruh halinin iyileştirilmesine de destek olabilir.