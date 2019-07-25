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Arnold Schwarzenegger ve Jackie Chan’li film vizyona geliyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

İki usta ismin başrollerini paylaştığı "The Mystery of the Dragon Seal: Journey to China" (Viy 2) filminin vizyon tarihi belli oldu.

Arnold Schwarzenegger ve Jackie Chan’li film vizyona geliyor

Bir tarafta Arnold Schwarzenegger bir tarafta Jackie Chan... iki usta isim "The Mystery of the Dragon Seal: Journey to China" adlı filmde buluştu. Uzun zamandır film için beklenen vizyon tarihi nihayet belli oldu. Fantastik film, Çin ve Rusya’da 16 Ağustos ‘ta vizyonda olacak.

Rus yönetmen Oleg Stepchenko imzalı filmin çekimleri 2017’nin şubat ayında başlamıştı. Film Gogol’ün Viy adlı kısa korku romanından beyaz perdeye uyarlandı. Büyük Peter’in Jonathan Green adlı İngiliz bir gezgine Rusya’nın Uzakdoğu haritasını oluşturmasını emretmesi ile başlıyor. Green bir kez daha, bu kez sonucunda Çin'e liderlik edeceği, uzun ve inanılmaz maceralarla dolu bir yolculuğa çıkar. Haritacı, Çinli prensesler, tuhaf yaratıklar ile karşılaşırken, birçok nefes kesen keşiflerle, ölümcül dövüş sanatı ustaları ve Ejderha Kral ile karşı karşıya kalacaktır.

Arnold Schwarzenegger ve Jackie Chan’in yanı sıra filmde Jason Flemyng, Charles Dance, Rutger Hauer ve Anna Yao gibi isimler yer alıyor. "The Mystery of the Dragon Seal: Journey to China"nın (Viy 2) ülkemizde vizypna girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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The Mystery of the Dragon Seal: Journey to China Viy 2 Arnold Schwarzenegger Jackie Chan

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