YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Aronya meyvesinin tadı nasıl? Aronya meyvesinin tadı neye benziyor?

Kuzey Amerika kökenli, koyu renkte, küçük boyutlarda bir meyve olan aronya meyvesi, içerdiği vitaminler ve mineraller nedeni ile insan sağlığına olan faydaları ile tanınmaktadır. Özellikle manganez, C vitamini ve lif bakımından çok zengin olan aronya meyvesi güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Aronya meyvesinin tadı nasıl? Aronya meyvesinin tadı neye benziyor?
Ferhan Petek

Gülgiller ailesinden bir meyve olan aronyanın kökeninin Kuzey Afrika olduğu kabul edilmektedir. Görüntü olarak üzüme benzeyen koyu renklerde, küçük boyutlarda bir meyvedir. İnsan sağlığına olan birçok faydası sayesinde çok sevilen ve tüketilen Aronya meyvesi yeterli miktarlarda tüketilmelidir ve olası alerjik tepkimelere karşı mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır.

Aronya meyvesinin tadı nasıl olur?

Besin değeri oldukça yüksek olan Aronya meyvesinde bol miktarda K vitamini, A vitamini, C vitamini, magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir ve folat gibi mineraller açısından da zengindir. Çok güçlü antioksidan bileşenleri içerir ve bu özelliği ile bağışıklık sistemini destekleyerek birçok hastalığın da önüne geçmeyi sağlar.

Farklı renkleri bulunan Aronya meyvesinin tadı da rengine göre değişebilir. Orta ve Doğu Amerika Birleşik Devletleri’nde daha çok kırmızı Aronya yetişirken siyah Aronya daha geniş bir alanda kendiliğinden yetişebilmektedir.

Bir meyve olarak tüketilebilmesinin yanı sıra Aronya bitkilerinin süs bitkisi olarak kullanılması da söz konusudur. Bu özelliği ve meyvesinin son derece besleyici ve faydalı olması nedeni ile hem Avrupa’da hem de diğer bölgelerde yaygın olarak yetiştirilir.

Aronya meyvesinin tadı neye benziyor?

Kırmızı Aronya, siyah ya da kara Aronya, mor aronya bu meyvenin farklı türleridir. Daha çok Doğu ve Orta Amerika’da yetişebilen kırmızı aronya diğer türlerden daha uzun boylu olur ve tadı da daha tatlı olabilir. Siyah ya da kara aronya genel olarak diğer türlere göre daha koyu renktedir. Tadı da diğer aronya meyve türlerine göre çok daha buruk olur.

Mor renkte yetişen aronya diğer kırmızı ve siyah aronyanın doğal bir melezi olarak tanımlanır. İki türün de özelliklerini taşıdığı için tadı da hem buruk hem de tatlı olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavasıAntep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavası
Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
meyve aronya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.