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Arpa şehriyeli domates çorbası tarifi ile şifa bulun

Betül Songur Betül Songur 10.03.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Arpa şehriyeli domates çorbası tarifi ile şifa bulun

Arpa şehriyeli domates çorbası, tavuk suyunun da eklenmesiyle yalnızca karnınızı doyurmak için değil, şifa bulmak için de severek tüketeceğiniz yemekler listesinde yer alacak. Peki lezzetli bir domatesli arpa şehriye çorbası hazırlamak için nelere ihtiyacımız var? İşte malzeme listesi ve adım adım yapılış aşamaları ile arpa şehriyeli domates çorbası tarifi...

Taze kesilmiş domatesin yağ ile buluştuğu Arpa şehriyeli domates çorbası, mis gibi bir akşam yemeğinin ne lezzetli sunumu olabilir. Arpa şehriyelerin domatesle harmanlanarak piştiği bu tarif, ezberimizdeki listenin biraz dışına çıkıyor. İçinde un ve sütün de bulunduğu malzeme listesi ile dikkat çeken bu tarif, vazgeçilmezleriniz arasında olacak.

Malzemeler:

  • 5 adet orta boy domates
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım bardak arpa şehriye
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 3 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Öncelikle domateslerimizi rendeleyip tenceremize alıyoruz.
  • Üzerine salça ekliyoruz ve kendi suyunda pişirmeye başlıyoruz.
  • Diğer yandan tereyağında unumuzu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.
  • Şehriyeleri ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.
  • Ardından tenceremize suyu ekliyoruz ve kavurduğumuz unu ilave edip bir taşım kaynatıyoruz.
  • Çorbamızı pürüzsüz kıvam alana kadar blendırdan geçiriyoruz.
  • Süt ve tuz ekleyerek kıvam alana kadar pişiriyoruz.
  • Daha sonra ocağın altını kapatıyoruz.
  • Ortalama 5 dk. dinlendikten sonra şehriyeli domates çorbası servise hazır olacaktır.


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