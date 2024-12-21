Arsenal, Crystal Palace'a gol oldu yağdı! Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel tribünden takip etti... Transfer dedikoduları canlandı!

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Crystal Palace ile Arsenal karşı karşıya geldi.

SELHURTS PARK'TA TAM 6 GOL!

Selhurts Park'ta oynanan karşılaşmada Arsenal galibiyeti, Gabriel Jesus (2), Kai Havertz, Gabriel Martinelli ve Declan Rice'ın ayağından buldu. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Tyrick Mitchell kaydetti.

2 HAFTA SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte Mikel Arteta'nın öğrencileri 2 hafta aranın ardından sahadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Crystal Palace ise 16 puan ile 15. basamakta kaldı.

OSAYI-SAMUEL TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Söz konusu müsabakada tribünde yer alan Fenerbahçe'nin yıldızı dikkatlerden kaçmadı. Sarı - lacivertlilerin yıldız sağ beki Osayi-Samuel maçı takip edenler arasında yerr aldı.

Nijeryalı oyuncunun adı geçtiğimiz transfer döneminde Crystal Palace ile anılıyordu...