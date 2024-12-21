SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Arsenal, Crystal Palace'a gol oldu yağdı! Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel tribünden takip etti... Transfer dedikoduları canlandı!

Arsenal, Crystal Palace'a gol oldu yağdı! Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel tribünden takip etti... Transfer dedikoduları canlandı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.12.2024 23:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında deplasmanda Crsyal Palace'ı 5-1 mağlup ederek kötü gidişata son verdi. Karşılaşmada öne çıkan olay ise tribünde seyircilerin arasında gözüken Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu oldu. İşte detaylar...

Arsenal, Crystal Palace'a gol oldu yağdı! Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel tribünden takip etti... Transfer dedikoduları canlandı!

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Crystal Palace ile Arsenal karşı karşıya geldi.

SELHURTS PARK'TA TAM 6 GOL!

2024-12-21T185250Z_1127436927_MT1SIPA000M0QM0Y_RTRMADP_3_SIPA-USA

Selhurts Park'ta oynanan karşılaşmada Arsenal galibiyeti, Gabriel Jesus (2), Kai Havertz, Gabriel Martinelli ve Declan Rice'ın ayağından buldu. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Tyrick Mitchell kaydetti.

2 HAFTA SONRA KAZANDILAR

2024-12-21T174805Z_1044455623_UP1EKCL1DG4KA_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-CRY-ARS-REPORT

Bu sonuçla birlikte Mikel Arteta'nın öğrencileri 2 hafta aranın ardından sahadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Crystal Palace ise 16 puan ile 15. basamakta kaldı.

OSAYI-SAMUEL TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Screenshot_3

Söz konusu müsabakada tribünde yer alan Fenerbahçe'nin yıldızı dikkatlerden kaçmadı. Sarı - lacivertlilerin yıldız sağ beki Osayi-Samuel maçı takip edenler arasında yerr aldı.

Nijeryalı oyuncunun adı geçtiğimiz transfer döneminde Crystal Palace ile anılıyordu...

Anahtar Kelimeler:
Crystal Palace Bright Osayi-Samuel arsenal fenerbahçe ingiltere premier lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SMA'lı İkbal için yardım kampanyası yapılmıştı! İkbal'in babası paraları gece kulübünde harcadı

SMA'lı İkbal için yardım kampanyası yapılmıştı! İkbal'in babası paraları gece kulübünde harcadı

Arsenal, Crystal Palace'a gol oldu yağdı! Fenerbahçe'nin yıldızı tribünden takip etti... Transfer dedikoduları canlandı!

Arsenal, Crystal Palace'a gol oldu yağdı! Fenerbahçe'nin yıldızı tribünden takip etti... Transfer dedikoduları canlandı!

KRT binasına saldırı! Üzerinde el bombası olduğu iddia edildi

KRT binasına saldırı! Üzerinde el bombası olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ın kabusu Sami Uğurlu: 32 yıl sonra bir ilki başardı!

Beşiktaş'ın kabusu Sami Uğurlu: 32 yıl sonra bir ilki başardı!

Fred'den ortalığı karıştıracak hareket! Son hamlesiyle herkesi şaşırttı

Fred'den ortalığı karıştıracak hareket! Son hamlesiyle herkesi şaşırttı

Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.