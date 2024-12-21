Arsenal, Crystal Palace'a gol oldu yağdı! Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel tribünden takip etti... Transfer dedikoduları canlandı!

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Crystal Palace ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Selhurts Park'ta oynanan karşılaşmada Arsenal galibiyeti, Gabriel Jesus (2), Kai Havertz, Gabriel Martinelli ve Declan Rice'ın ayağından buldu. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Tyrick Mitchell kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Mikel Arteta'nın öğrencileri 2 hafta aranın ardından sahadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Crystal Palace ise 16 puan ile 15. basamakta kaldı.
Söz konusu müsabakada tribünde yer alan Fenerbahçe'nin yıldızı dikkatlerden kaçmadı. Sarı - lacivertlilerin yıldız sağ beki Osayi-Samuel maçı takip edenler arasında yerr aldı.
Nijeryalı oyuncunun adı geçtiğimiz transfer döneminde Crystal Palace ile anılıyordu...
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