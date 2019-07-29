Mynet Trend

Arsenal’in yıldızı Mohamed Elneny’nin evinde ceset bulundu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 29.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in yıldız futbolcusu Mohamed Elneny'nin, Mısır'daki evinde ceset bulunduğu ortaya çıktı.

Arsenal’in yıldızı Mohamed Elneny’nin evinde ceset bulundu

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’in üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ve Sead Kolasinac’ın bıçaklı kişilerce saldırıya uğramasının ardından şimdi de Mohamed Elneny’nin başı dertte...

BBC'de yer alan habere göre Elneny'nin başkent Kahire yakınlarında yer alan evinde bir ceset bulundu. Futbolcunun babası Nasser Elneny tarafından bulunan cesedin evdeki elektrik kablolarını çalmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak çarpılan bir hırsıza ait olduğu bildirildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Mısır adına forma giydikten sonra Londra'ya dönen Mısırlı futbolcunun olaydan telefon yoluyla haberdar edildiği ifade edildi. Elneny'e ait olan villa, bir süre önce ailesi tarafından bir yardım kuruluşuna ofis olarak kullanılması adına verilmişti.

Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor
Yeni takımını sosyal medyada arıyor!Yeni takımını sosyal medyada arıyor!
Arsenal'den Mesut Özil kararı!Arsenal'den Mesut Özil kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mohamed Elneny arsenal

En Çok Okunan Trend Haberler

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

2.5 yaşındaki çocuk 6. kattan aşağı atıldı!

2.5 yaşındaki çocuk 6. kattan aşağı atıldı!

Yer: İzmir... Denizden çıkarıldı

Yer: İzmir... Denizden çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daniel Alves yeni takımını sosyal medyada arıyor

Yeni takımını sosyal medyada arıyor!

Arsenal'den Mesut Özil kararı!

Arsenal'den Mesut Özil kararı!

Galatasaray'a Falcao müjdesi

Galatasaray'a Falcao müjdesi

Gareth Bale'ın Jiangsu Suning'e transferi iptal oldu (Haftada 1 milyon Sterlin kazanacaktı)

Tarihi transfer iptal! Servet kazanacaktı

Galatasaraylı Batuhan Tekin, Hekimoğlu Trabzon'da

Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni adresi

Alex de Souza futbola geri dönüyor

Alex geri dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.