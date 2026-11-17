Bulaşık deterjanının içindeki yüzey aktif maddeler, yağın yüzeyden ayrılmasını kolaylaştırıyor. Böylece sert şekilde ovalamaya gerek kalmadan kir ve yağ kalıntıları temizlenebiliyor.

Temizlik için öncelikle fırın düğmeleri dikkatlice yerinden çıkarılıyor. Ilık su ve az miktarda bulaşık deterjanı karıştırılarak yumuşak bir bez yardımıyla düğmeler siliniyor.

BU HATALARI YAPMAYIN!

Üretici, fırın düğmelerinin suyun içinde uzun süre bekletilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Temizlik sonrasında parçaların tamamen kurutulması ve doğru şekilde yerlerine takılması gerekiyor.

Ayrıca metal sünger, sert fırça ve aşındırıcı temizlik ürünlerinin kullanılması önerilmiyor. Bu tür malzemeler düğmelerin yüzeyini çizebilir ve üzerindeki derece işaretlerinin silinmesine neden olabilir.