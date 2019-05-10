Arsenal UEFA'dan Mkhitaryan garantisi istedi! 'Onu öldürebilirler'

Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan için UEFA'dan 'güvenlik garantisi' istedi.

Henrikh Mkhitaryan, bu sezon Arsenal'in Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile deplasmanda oynadığı maçın kadrosuna güvenlik nedeniyle alınmamıştı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgali ve Hocalı Katliamı sonrası Azerbaycan ile arasında savaş çıkmış, 1994'te Bişkek Protokolü ile ateşkes anlaşması yapılmıştı.

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ARSENAL: "UEFA'DAN GARANTİ İSTİYORUZ"

Arsenal'den konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"UEFA'dan Henrikh Mkhitaryan'ın ve Bakü'ye seyahat edebilmesi ve Avrupa Ligi final maçında forma giyebilmesi için garanti istiyoruz. Arsenal, Mkhitaryan'ı bu maçta oynamak istemektedir.

Kabul edilebilir garantiler UEFA tarafından henüz verilmemiştir. Umarız, UEFA gerekli desteği verir."

"OYUNCUMUZ ÖLDÜRÜLEBİLİR!"

"Finalin oynanacağı yer ile ilgili derin endişelerimiz vardır. Oyuncumuz, politik nedenlerden ötürü burada sakatlanabilir veya öldürülebilir.

Bir Ermeni futbolcunun, Azerbaycan'daki finalde oynama olasılığı düşük olsa da bu durum düşünülerek bir karar alınmalıydı. Bunu öngörememek absürtü ve şimdi bunu destekler bir konuma düştünüz.

Bekleyip neler olacağını göreceğiz. Ancak, güvenlik endişeleri galip gelecek ve Arsenal, sezonun en önemli maçında yıldız bir oyuncusundan faydalanamayacak."

(Sporx)

