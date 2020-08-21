SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Artem Kravets, Dinamo Kiev ile anlaştı

Artem Kravets, Dinamo Kiev ile anlaştı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.08.2020 09:22 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile olan sözleşmesini fesh eden Ukraynalı golcünün yeni takımı belli oldu. Sarı Kırmızılı takımda 2,5 sezon forma giyen Artem Kravets, ülkesinin takımı Dinamo Kiev ile anlaştı.

Artem Kravets, Dinamo Kiev ile anlaştı

Hes kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Kravets'in yeni takımı belli oldu.

Dinamo Kiev ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Kravets, 2017-2018 sezonunun devre arasında Kayserispor'a transfer edilmişti. 31 yaşındaki futbolcu, 55 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası olmak üzere 63 müsabakada görev yaptı. 3922 dakika sahada kalan Artem Kravets, bu maçlarda 5'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 gole imza koymuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Cenk Özkacar'ın İzmir'den Lyon'a yolculuğuCenk Özkacar'ın İzmir'den Lyon'a yolculuğu
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Tayland Ligi'nde şike skandalı yaşandı!
Tayland Ligi'nde şike skandalı yaşandı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artem Kravets, Dinamo Kiev ile anlaştı
Transfer resmen açıklandı
Cenk Özkacar'ın İzmir'den Lyon'a yolculuğu
Cenk Özkacar'ın İzmir'den Lyon'a yolculuğu
Çin'in Shenzhen takımında Jordi Cruyff dönemi
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu
Beckham bombayı patlattı!
Dünya Kupası Asya Elemeleri gelecek yıla ertelendi
Elemeler gelecek yıla ertelendi
Carlos Tevez'in sözleşmesi yenilendi
Transfer resmen açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.