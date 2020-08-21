Artem Kravets, Dinamo Kiev ile anlaştı

Hes kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Kravets'in yeni takımı belli oldu.

Dinamo Kiev ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Kravets, 2017-2018 sezonunun devre arasında Kayserispor'a transfer edilmişti. 31 yaşındaki futbolcu, 55 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası olmak üzere 63 müsabakada görev yaptı. 3922 dakika sahada kalan Artem Kravets, bu maçlarda 5'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 gole imza koymuştu.

(İHA)

