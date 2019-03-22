Artık kedilere nankör derken bir daha düşüneceksiniz!

Oregon State Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, kedilerin ‘eğitilmesi zor’ ve ‘nankör’ olduğuyla ilgili genel görüşe rağmen, durumun aslında hiç de böyle olmadığını kanıtlayan bir araştırmaya imza attılar. Araştırma için 23’ü ev, 22’si de sokak kedisi olmak üzere; 55 kedi üzerinde bir deney yapıldı.

BAZI KEDİLER DENEYİ ANLAYAMADI

Araştırmaya katılan 55 kediden her biri, tam 2.5 saat boyunca kapalı bir hücrede tutuldu. Ardından yanlarına da tavuk, ton balığı, mama, oyuncak gibi kedilerin hoşlanabileceği birçok obje kondu. Böylece kedilerin neye ilgili oldukları tescillenecekti. Kedilerden bazıları deneyi anlamasa da 38 kedi, araştırmaya tam da beklenen yönden yanıt verdi.

ÖNCE İNSAN, SONRA MAMA

38 kediden 19’u, etrafında bulunan mama, oyuncak gibi şeyler yerine insanlarla ilgilenmeyi seçti. 14 kedinin yemekle ilgilenmesiyle, insandan sonra en çok tercih edilense mama oldu. 4 kedi ise

oyuncaklara yöneldi ve yalnızca 1 kedi kokuyu seçti. Yani kedilerin, sanılanın aksine yalnızlığı ve mamayı değil, insanlarla sosyalleşmeyi tercih ettiği görüldü.