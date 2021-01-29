Artık kim korkar yaşlanmaktan? Bu yiyecekler adeta gençlik iksiri!

60’lı yaşlarınızın sonunda bile nefes problemi yaşamadan merdiven çıkmak, alışverişe yalnız başınıza gitmek ya da kırışıklıklar yerine canlı cildiniz ve tüm enerjinizle hala ‘yaşlanmadığınızı’, sadece ‘yaş aldığınızı’ göstermek ister misiniz? Öyleyse doğanın gücüne dayanan araştırmalarımıza kulak verin. Bu noktada size karşı dürüst davranıp gerçekçi bir şeyler söyleyelim. Birazdan bahsedeceğimiz mucize yiyecekler, sizi yaşlanmanın getirdiği olumsuz etkilere karşı korumak konusunda tüm sağlık otoritelerinin hemfikir olduğu besinlerdir. Tabii ki bu besinleri tüketerek aynaya baktığımızda bir anda daha genç görünmemiz mümkün değil. YUMUŞAK CİLT İÇİN NAR Nasıl Etkiler? Nar zengin C vitamini içeriğiyle özellikle güneş ışınlarının neden olduğu kırışıklıklara karşı etkili bir koruma sağlar. Nar tanelerinde bulunan ‘elajik asit’ ve ‘punicalagin’ serbest radikallerle savaşarak cildin alt deri bağ dokusunu güçlendirir. Böylece cildiniz pürüzsüz ve dolgun görünür. Ne Kadar Yemeli? New York’un önde gelen beslenme uzmanlarından Jackie Newgent her hafta mutlaka 1 bardak dolusu nar yememizi öneriyor. Sadece nar suyu tüketmek bu anlamda yeterli olmuyor. Taneler mutlaka yenmeli.

PÜRÜZSÜZ HATLAR İÇİN YABAN MERSİNİ Nasıl Etkiler? Bu lezzetli küçük meyveler neredeyse bütün besinlerden daha fazla antioksidan içerir. Bunun anlamı ise; cildinizin güneşe maruz kalma, duygusal stres ve çevresel kirliliğin tetiklediği serbest radikallere karşı ekstra koruma gücü geliştirmesidir. Ne Kadar Yemeli? Her gün yarım su bardağı yaban mersini tüketerek cildinizdeki hücre yapılanmasını destekleyebilirsiniz. Böylece cildinizi sıkılık kaybı, ince çizgiler ve kırışıklıklara karşı etkili bir şekilde korumuş olursunuz. SIKILAŞMAK İÇİN ISPANAK VE LAHANA Nasıl Etkiler? Besin değerleri çok yüksek olan bu sebzeler güneşin cildinize verdiği hasarı minimuma indirmekle görevli özel bitkisel besleyiciler ve antioksidanlar içerir. ‘Agricultural Food Chemistry’ dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre; ıspanakla lahanada bulunan beta-karoten ve lutein kesinlikle cildin elastikiyetini arttırıyor. Ne Kadar Yemeli? Başarılı beslenme uzmanı Jackie Newgent her hafta 3 kase lahana, ıspanak ya da bu iki sebzeyi birlikte tüketebileceğiniz salatalar yemenizi öneriyor. KIZARIKLAR İÇİN SOĞUK SU BALIĞI Nasıl Etkiler? Sardalya, somon ve uskumru gibi soğuk sularda yaşayan balıklar yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içerir. Omega-3 deri hücre zarlarının zarar görmesini önlerken aynı zamanda cildi nemlendirir. Haftada iki kez soğuk sularda yaşayan bu balıkları tüketmek sedef ve egzama gibi kronik cilt iltihapları riskini azaltır.