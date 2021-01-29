Artık kim korkar yaşlanmaktan? Bu yiyecekler adeta gençlik iksiri!

60’lı yaşlarınızın sonunda bile nefes problemi yaşamadan merdiven çıkmak, alışverişe yalnız başınıza gitmek ya da kırışıklıklar yerine canlı cildiniz ve tüm enerjinizle hala ‘yaşlanmadığınızı’, sadece ‘yaş aldığınızı’ göstermek ister misiniz? Öyleyse doğanın gücüne dayanan araştırmalarımıza kulak verin.
Bu noktada size karşı dürüst davranıp gerçekçi bir şeyler söyleyelim. Birazdan bahsedeceğimiz mucize yiyecekler, sizi yaşlanmanın getirdiği olumsuz etkilere karşı korumak konusunda tüm sağlık otoritelerinin hemfikir olduğu besinlerdir. Tabii ki bu besinleri tüketerek aynaya baktığımızda bir anda daha genç görünmemiz mümkün değil.
Nasıl Etkiler? Nar zengin C vitamini içeriğiyle özellikle güneş ışınlarının neden olduğu kırışıklıklara karşı etkili bir koruma sağlar. Nar tanelerinde bulunan ‘elajik asit’ ve ‘punicalagin’ serbest radikallerle savaşarak cildin alt deri bağ dokusunu güçlendirir. Böylece cildiniz pürüzsüz ve dolgun görünür.
Ne Kadar Yemeli? New York’un önde gelen beslenme uzmanlarından Jackie Newgent her hafta mutlaka 1 bardak dolusu nar yememizi öneriyor. Sadece nar suyu tüketmek bu anlamda yeterli olmuyor. Taneler mutlaka yenmeli.
Nasıl Etkiler? Bu lezzetli küçük meyveler neredeyse bütün besinlerden daha fazla antioksidan içerir. Bunun anlamı ise; cildinizin güneşe maruz kalma, duygusal stres ve çevresel kirliliğin tetiklediği serbest radikallere karşı ekstra koruma gücü geliştirmesidir.
Ne Kadar Yemeli? Her gün yarım su bardağı yaban mersini tüketerek cildinizdeki hücre yapılanmasını destekleyebilirsiniz. Böylece cildinizi sıkılık kaybı, ince çizgiler ve kırışıklıklara karşı etkili bir şekilde korumuş olursunuz.
Nasıl Etkiler? Besin değerleri çok yüksek olan bu sebzeler güneşin cildinize verdiği hasarı minimuma indirmekle görevli özel bitkisel besleyiciler ve antioksidanlar içerir. ‘Agricultural Food Chemistry’ dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre; ıspanakla lahanada bulunan beta-karoten ve lutein kesinlikle cildin elastikiyetini arttırıyor.
Ne Kadar Yemeli? Başarılı beslenme uzmanı Jackie Newgent her hafta 3 kase lahana, ıspanak ya da bu iki sebzeyi birlikte tüketebileceğiniz salatalar yemenizi öneriyor.
Nasıl Etkiler? Sardalya, somon ve uskumru gibi soğuk sularda yaşayan balıklar yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içerir. Omega-3 deri hücre zarlarının zarar görmesini önlerken aynı zamanda cildi nemlendirir. Haftada iki kez soğuk sularda yaşayan bu balıkları tüketmek sedef ve egzama gibi kronik cilt iltihapları riskini azaltır.
Ne Kadar Yemeli? Vücutta civa atıklarının oluşmaması için haftada 170 gramdan daha fazla balık tüketmemelisiniz.
Nasıl Etkiler? Yeşil çay yüksek miktarda ‘kateşin’ içerir. Kateşin ise; hiperpigmentasyon gibi güneşten kaynaklanan cilt hasarlarının önlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, yeşil çayda bulunan güçlü antioksidanlardan olan polifenoller, serbest radikallerle mücadele ederek yaşlanma belirtilerine meydan okur.
Ne Kadar İçmeli? Cildinizdeki belirgin sonuçları görebilmek için 1 ay gibi kısa bir süre boyunca her gün 1 fincan yeşil çay içmeniz yeterli olacaktır.
Nasıl Etkiler? Bu canlandırıcı, tatlı meyve yapısında cildin su ve besin dengesini ayarlayan çok önemli bileşikler barındırır. C vitamini, likopen antioksidanı ve potasyum cildinizi neme doyuracaktır.
Ne Kadar Yemeli? Nemli ve yumuşak bir cilde sahip olmak için, haftada en az 1-2 kez aşırıya kaçmadan karpuz tüketmelisiniz.i
Nasıl Etkiler? Zeytinyağının doğal yapısında bulunan kalp dostu omega-3 yağ asitleri kan dolaşımını hızlandırarak esnek, ışıltılı ve pembe görünen bir tene sahip olmanızı sağlar.
Ne Kadar Tüketmeli? Beslenme uzmanı Jackie Newgent her gün 1 yemek kaşığı doğal zeytinyağı tüketmenizi öneriyor. Dilerseniz zeytinyağını yemeklerinizi pişirirken, salatalarınızda ya da baharatlarla tatlandırarak kahvaltılık sos olarak tüketebilirsiniz
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