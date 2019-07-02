Artık kötü kokulardan kaçmayacaksınız! Öyle bir derde deva ki...

Yapılan bir çalışma, kötü kokularla ilişkilendirilen anıların daha kalıcı olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada, kötü kokuların hem yetişkinlerde hem de gençlerde anıları güçlendiren etkileri olduğu belirtildi. Araştırmacılara göre bu sonuçlar, iyi ve kötü deneyimleri nasıl öğrenip hatırladığımızı anlamada yardımcı olacak.

Learning and Memory’de yayımlanan makalenin yazarları Catherine Hartley ve Alexandra Cohen oldu. Cohen, çalışmalarının değişik yaş gruplarını kapsadığını ve gelecekte kokular kullanılarak duygusal öğrenme ve hafıza süreci çalışmaları yapılabileceğini söyledi.

Bilim insanlarına göre olumsuz tecrübelerimiz, hafızamızda benzer şekilde işleniyor. Örneğin bir köpek sizi ısırırsa, o köpekle ilgili genel bir kanıya ulaşırsınız ve bu kanıyı bütün köpeklerle olumsuz yönde eşleştirebilirsiniz. Dahası, ısırılmanın yarattığı travmaya ek olarak bu olayı köpeklerle olan diğer etkileşimlerinizden daha güçlü şekilde hatırlarsınız.

Hartley, genelleme yapmanın ve kötü anının kalıcı olmasının anksiyete bozukluklarının özünü oluşturduğunu, bu durumun da genellikle yetişme çağında ortaya çıktığını söylüyor.