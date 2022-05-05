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Artık mangalda yapmayacaksınız: Soslu tavuk kanat tarifi!

05.05.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk kanadını seven çok seviyor. Tavuk kanadı için hiç üşenmeden mangal yapan binler var. Soslu tavuk kanat tarifini denedikten sonra artık mangal yakmanıza hiç gerek kalmayacak. Tavuk kanadının eşsiz lezzeti, tavuk kanadına çok yakışan sosu ve yemeklerin olmazsa olmazı baharatlarla harmanlayarak sofranıza inanılmaz bir lezzet ekleyebilirsiniz. İşte soslu tavuk tarifi...

Enfes kokusuyla baş döndüren, lezzetiyle damak çatlatan soslu tavuk kanadı tarifi ile misafirlerinize şov yapın. Tavuk kanadı sevenler bu tarife bayılacak. Sadece yarım saatte hazırlayarak, sofraya getirebileceğiniz soslu tavuk kanadı tarifini istemek için kokuyu alan komşularınız sıraya girecek!

SOSLU TAVUK KANADI TARİFİ

  • 1 kutu krema
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı acı sos
  • 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 kg tavuk kanadı

SOSLU TAVUK KANADI SOSU TARİFİ

  • 1 yemek kaşığı acı sos
  • 1 yemek kaşığı barbekü sos
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı ketçap

SOSLU TAVUK KANADI YAPILIŞI

  • Derin bir kaseye kremayı, limon suyunu, acı sos, tatlı kırmızı toz biberi, sarımsak tozunu ve balı ekleyin iyice karıştırın.
  • Tavukları sosa iyice buladıktan sonra 1 saat buzdolabında marine edin.
  • Tepsi üzerine koyduğunuz ızgara tel üzerine tavukları dizin.
  • Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında 20-30 dakika, sürenin tam ortasında tavukları çevirerek pişirin.
  • Sosunu hazırlamak için derin bir kasede acı sos, ketçap ve barbekü sosunu ve balı ekleyin.
  • Tavukları sosa iyice bulayın ve servis tabağına alın.
  • Sıcak servis edin.

Afiyet Olsun

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