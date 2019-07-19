Artık saksınız konuşacak!

Özenle seçerek alıp eve getirdiğiniz ve en güzel yere yerleştirdiğiniz bitkiniz bir süre sonra canlılığını, neşesini ve o güzel çiçeklerini kaybedebilir. Nasıl bakacağınızı da bilmiyorsanız eğer durum iyice vahimleşip bitkinizin ölümüyle son bulabilir. Tüm bu sorunlara çözüm niteliğinde olan eğlenceli sanal saksı ile bitkinizle artık iletişim kurabilirsiniz.
İşte o konuşan saksı...
“Mu Design”, dünyanın her yerindeki insanların, bu akıllı ekici ile iletişim kurmalarını sağlayacak, bitkilerini evcil hayvanlara dönüştürerek onları canlı ve mutlu tutmalarına yardımcı olacak mükemmel bir fikir buldu.
Yapmanız gereken tek şey, bu uygulamayı indirerek ve saksı ile birlikte gelen QR kodu tarayarak telefonunuzu saksıya bağlamak. Aynı zamanda ne tür bir bitki olduğunu seçmeniz gerekir, böylece küçük arkadaşınızın tam olarak neye ihtiyacı olduğunu bilirsiniz.
Saksı üzerindeki ekran, bitkilerin daha fazla güneş ışığı veya su gibi temel ihtiyaçlarını ifade eden 15 farklı duygu gösterebilir. Ne istediğini size bildirmek için durumlara uygun sevimli bir yüz ifadesi vardır.
Hareketlerinizi izleyebildiği zaman küçük yeşil hayvanınızla ilgilenmek çok daha eğlenceli.
Saksı, biraz güneş ışığı ile yapabileceğini size bildirmek için dişlerini sıkıştırarak vampir yüzünü de içeren bir dizi duygu gösterir.
Şirket Aralık 2019'a kadar ürünlerini sevk etmeyi umuyor, ancak şimdilik, sabit hedefleri olarak 30.000 € ile kurulan ve şimdiye dek% 57'sini artıran bir Indiegogo kampanyası düzenlediler. Onlara iyi şanslar dileyelim, böylece yeşil bebeklerimizi bu küçük evcil hayvanlara dönüştürebiliriz!
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