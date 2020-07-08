Artık süt ve yemekler taşmayacak! Tencerenin ağzına tereyağı sürünce...

Sütün ve yemeğin taşması hepimizin korkulu rüyası... Kullandığınız malzemeye mi yanarsınız, o kadar emeğe mi, tencereyi nasıl temizleyeceğinize mi (gerçekten zor iş) yoksa her yerin battığına mı? Bu durumla karşılaşmamanız için aslında birçoğumuzun bildiği ama uygulamadığı yöntemler var! Tabii ocağı kapatmadan, kapıyı çekip dışarı çıkarsanız sadece süt ve/veya yemek taşmakla kalmayıp her yeri ateş alanına döndürmeniz işten bile değil. Aman dikkat!

SÜT KAYNATMADAN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Öncelikle aldığınız süt pastorize olsa da, kapıdan geçen sütçü amcanınki gibi olmaz. Maalesef eskiden köylerde peynir ve yoğurt yapılan süt, şehirlerde tarih oldu. Ancak yine de kendi yoğurdunu yapanlardansanız süt kaynatmaya alışıksınızdır. Size yardımcı olacak püf noktaları geliyor!

Öncelikle, sütü kaynatacağımız tencereyi sudan geçirin ancak kurulamayın. Bu işlem sütün kaynarken dibinin tutmasını engelleyecek bir yöntem. Kaynatacağınız sütü önce tülbentten süzün.

SÜTÜN TAŞMASI FELAKET OLUR!

Sütün taşmaması için alarm kursak olur mu? Olmaz! Minik birkaç öneri ile işi kolayca çözeceksiniz zaten.