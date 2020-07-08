Artık süt ve yemekler taşmayacak! Tencerenin ağzına tereyağı sürünce...

Sütün ve yemeğin taşması hepimizin korkulu rüyası... Kullandığınız malzemeye mi yanarsınız, o kadar emeğe mi, tencereyi nasıl temizleyeceğinize mi (gerçekten zor iş) yoksa her yerin battığına mı? Bu durumla karşılaşmamanız için aslında birçoğumuzun bildiği ama uygulamadığı yöntemler var! Tabii ocağı kapatmadan, kapıyı çekip dışarı çıkarsanız sadece süt ve/veya yemek taşmakla kalmayıp her yeri ateş alanına döndürmeniz işten bile değil. Aman dikkat!
SÜT KAYNATMADAN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Öncelikle aldığınız süt pastorize olsa da, kapıdan geçen sütçü amcanınki gibi olmaz. Maalesef eskiden köylerde peynir ve yoğurt yapılan süt, şehirlerde tarih oldu. Ancak yine de kendi yoğurdunu yapanlardansanız süt kaynatmaya alışıksınızdır. Size yardımcı olacak püf noktaları geliyor!
Öncelikle, sütü kaynatacağımız tencereyi sudan geçirin ancak kurulamayın. Bu işlem sütün kaynarken dibinin tutmasını engelleyecek bir yöntem. Kaynatacağınız sütü önce tülbentten süzün.
SÜTÜN TAŞMASI FELAKET OLUR!
Sütün taşmaması için alarm kursak olur mu? Olmaz! Minik birkaç öneri ile işi kolayca çözeceksiniz zaten.
Sütü içine koyduktan sonra, tencerenizin ağız kısmına tereyağ sürün. Tereyağ damlacık olarak daha yoğun bir yapıya sahip olduğundan, süt damlacıkları, kahraman tereyağı damlacıklarına yenik düşüp taşma eğiliminde bulunmayacaktır. (Tereyağına yıldızlı pekiyi veriyoruz)
Ocağın başında durup kaynayıncaya kadar sütü karıştırırsanız taşmasını engellersiniz. (Burada puanları siz topluyorsunuz)
En bilindik tekniklerden biri de tencerenin üzerine tahta kaşık koymak. Kaynama ortadan başladığı için tahta kaşık bir süreliğine taşmayı engeller. Ama sadece bir süre!
Sütü kaynattığınız tencerenin içine ısıya dayanıklı cam, porselen bir kase veya bardak koyun. Bu yardımcı arkadaş süt kaynadığı zaman sizi çıkardığı ses ile uyarır. Bir kulağınız mutfakta olsun!
YA YEMEK TAŞARSA?
Yemek taşması da en az süt taşması kadar uğraştırıcı olur. Yemek pişirmeye başlarken ilk önce soğanı yağda kavurup sonra da salça eklersiniz. Ardından pişireceğiniz malzeme, baharat ve tuz. Her şey tamam, yemeğin altını açtınız ve tencerenin kapağını kapattınız. İnsanlık hali daldınız, telefondasınız yada bir şey okuyorsunuz. Mutfaktan suyun ateşe düşünce çıkarttığı ses gibi 'cıs cıs cıs' sesler geliyor. Eyvah yemek taştı! Temizlemeye nereden başlayacaksınız? Hiç başlamayın, 5 dk öncesine geri gidiyoruz...
Hangi yemeği yaparsanız yapın, içine biraz tereyağ eklerseniz taşmasını engellemiş olursunuz. Tereyağını yemeğinizde kullanmak yerine, aynı sütteki gibi tencerenin ağız kısmına sürerseniz işinize yarayacaktır.
Mercimek, makarna ve çorba gibi yemekleri pişirirken de tahta kaşık yöntemini kullanabilirsiniz.
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