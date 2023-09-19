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Arto'ya kendisine haciz gönderen Çağla Şıkel'e sert çıktı: "Göğüslerin açıldı..."

19.09.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağla Şikel, Arto'nun kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle açtığı 1 milyonluk tazminat davasında karar çıkmıştı. Arto'nun mal varlığına haciz koydurduğu söylenen Çağla Şıkel'e Arto'dan sert ifadeler geldi. Arto kararını üst mahkemede olduğunu söyleyip konuyu yine Şıkel'in göğüslerine getirdi.

Ünlü model Çağla Şikel'in sosyal medya üzerinden yayınladığı 'Mini etekle nasıl oturulur?' videosuna şarkıcı Arto çok sert yorum yapınca ikili arasında çıkan tartışma mahkemelik olmuştu. Çağla Şikel, Arto'nun kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle açtığı 1 milyonluk tazminat davasında karar çıkmıştı.

Mahkeme, ünlü mankenin manevi olarak zarar gördüğünü belirterek Arto'nun 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Şikel ise parasını Arto'nun mal varlığına haciz koydurarak tahsil ettiği ortaya çıkmıştı.

Ancak Arto bu iddiaları yalanladı ve katıldığı yayında "Avukatım bana; daha bu üst mahkemede netleşmiş bir şey yok, yargı ön karar verebiliyor, senin eski avukatın biraz olayı safsakladığı için sana haciz göndermişler, dedi" yorumunda bulundu.

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"ÇOCUKLARINI ÇOK DÜŞÜNÜYOR YA..."

Arto Çağla Şıkel'e sert çıkarak "Sen Türk kadınına oturup kalkmayı öğretiyorsun, haddine değil de... E sen 80 milyona göğüslerin açıldı, kaza da olabilir olmaya da bilir. Sen profesyonel mankensin dans ederken onun düşeceğini bilir misin bilmez misin? Göğüslerim açılıp diye düşünürsün, çocuklarını çok düşünüyor ya..." dedi.

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TOST GÖNDERMESİ

Arto, Çağla Şıkel'e söylediği sözlerin ironi olduğunu ifade ederek kendisine 30 dava açtığını söyledi.

Ekran Alıntısı

Didem Delen Arto konuşurken araya girerek geçmişte olan tost konusuna gönderme yaparak "Artocum acıktın mı reklama gidiyoruz tost ister misin?" diyerek şoke etti.

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