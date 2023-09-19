Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç hakkında şoke eden Gamze Özçelik iddiası! Ünlü oyuncu hemen yalanladı

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç hakkındaki iddialar sonrası çok sinirlendi. Barış Kılıç, hakkında birkaç gündür sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasına tepki gösterdi.

2000’li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik‘in tecavüz ve kaset skandalında görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç‘ın olduğu iddia edilmiş ancak Gökhan Demirkol mahkemede hakimin “Üçüncü kişi var mı?” soruna “Kesinlikle yok, görüntüleri ben çektim” demişti.

Bazı hesaplar bu davaya atıfta bulunarak “Kızılcık Şerbeti”nin izlenmemesi ve oyuncunun başarısının övülmemesi gerektiğini savunan tweet’ler atmaya başladı.

"İDDİALARIN HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL"

Barış Kılıç hakkındaki iddialara sinirlenerek hemen açıklama yaptı. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i açıklamasında “Bir gazetenin magazin ekinin yalan haberinden yola çıkarak hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım. Israrla anlamak istemeyenlere söylüyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değildir. Yalan haberdir. Bilmeden iftira atıyorsunuz. Gerçekten yazık…”

