Artvin Borçka Belediyesinin Nobel yanlışlığı sosyal medyada gündem yarattı! Herkes bu paylaşımı konuşuyor

7 Ekim 2021 tarihinde açıklanan Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananını kutlamak için resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Artvin Borçka Belediyesi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Abdulrazak Gurnah'ın görseli yerine ünlü edebiyatçı Morgan Freeman’ı kullanan belediyenin sosyal medya hesabı Twitter’da en çok konuşulanlar listesine yerleşti. Hatalı paylaşım sosyal medyada viral olurken, hesap yöneticileri özür metni için daha eğlenceli bir yöntem kullandı.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

“HARF HATASI YAPMIŞIZ”

Borçka Belediyesi, Twitter kullanıcılarının uyarısı üzerine yeni bir paylaşım yaptı. Bu kez yaptıkları paylaşımda da "Gogel araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz." diyen hesap yöneticileri, bu paylaşımda da Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullanmaları dikkatli gözlerden kaçmadı.

İşte Artvin Borçka Belediyesinin paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcılarının attığı birbirinden eğlenceli gönderiler;



