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Artvin Borçka Belediyesinin Nobel yanlışlığı sosyal medyada gündem yarattı! Herkes bu paylaşımı konuşuyor

08.10.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin Borçka Belediyesi, resmi Twitter hesabından 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah'ı anmak isterken yanlışlıkla Morgan Freeman'ın fotoğrafını kullandı. Daha sonra atılan düzeltme paylaşımında ise Tarık Mengüç'e ait görsel paylaşıldı. Belediyenin bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Artvin Borçka Belediyesinin Nobel yanlışlığı sosyal medyada gündem yarattı! Herkes bu paylaşımı konuşuyor

7 Ekim 2021 tarihinde açıklanan Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananını kutlamak için resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Artvin Borçka Belediyesi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Abdulrazak Gurnah'ın görseli yerine ünlü edebiyatçı Morgan Freeman’ı kullanan belediyenin sosyal medya hesabı Twitter’da en çok konuşulanlar listesine yerleşti. Hatalı paylaşım sosyal medyada viral olurken, hesap yöneticileri özür metni için daha eğlenceli bir yöntem kullandı.

kapak twitter

Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

“HARF HATASI YAPMIŞIZ”

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Borçka Belediyesi, Twitter kullanıcılarının uyarısı üzerine yeni bir paylaşım yaptı. Bu kez yaptıkları paylaşımda da "Gogel araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz." diyen hesap yöneticileri, bu paylaşımda da Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullanmaları dikkatli gözlerden kaçmadı.

İşte Artvin Borçka Belediyesinin paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcılarının attığı birbirinden eğlenceli gönderiler;

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2021 Nobel Edebiyat Ödülü Abdulrazak Gurnah'a verildi2021 Nobel Edebiyat Ödülü Abdulrazak Gurnah'a verildi


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Artvin
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