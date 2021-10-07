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  4. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü Abdulrazak Gurnah'a verildi

2021 Nobel Edebiyat Ödülü Abdulrazak Gurnah'a verildi

07.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. İsveç Akademisi, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün romancı Abdulrazak Gurnah'a verildiğini duyurdu

2021 Nobel Edebiyat Ödülü Abdulrazak Gurnah'a verildi

Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Tanzanya doğumlu romancı Abdulrazak Gurnah oldu.

Zanzibar adasında büyüyen, ancak 1960'ların sonunda İngiltere'ye mülteci olarak gelen Gurnah ödül ile birlikte verilen 1.14 milyon doların da sahibi oldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL NE OLMUŞTU?

İsveçli akademi üyeleri 2020 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'ne ABD'li şair Louise Glück'ü layık görmüştü. Yapılan açıklamada, Glück'ün, 'Yalın bir güzellikle, bireysel varoluşu evrenselliğe ulaştıran şaşmaz şiirsel sesi' nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, Glück'ün 'Sarihlik arayışıyla biçimlendirdiği yapıtlarında, çocukluğu, aile yaşamını, ebeveynlerle ve kardeşlerle ilişkileri ele aldığı, bunların, yapıtların merkezini oluşturduğu' kaydedilmiş, Glück, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 16'ncı kadın yazar olmuştu.

78 yaşındaki şair, 10 milyon İsveç kronunun (yaklaşık 1 milyon 137 bin Amerikan doları) sahibi olmuştu.

2018 VE 2019 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLLERİ TACİZ OLAYLARI NEDENİYLE BİRLİKTE VERİLMİŞTİ

Akademi, 2018 yılında yaşanan taciz olayları dolayısıyla 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü birlikte takdim etmişti. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü 'Öyküsel hayalgücü ile beraber ansiklopedik bir tutkuyla sınırları aşmayı yaşam biçimi olarak temsil eden' Polonya'lı yazar Olga Tokarczuk'a verilmişti.

2019 Nobel Edebiyat Ödülü ise 'Edebi hüneri ile insan deneyiminin sınırlarını tecrübe etmesi' sebebiyle Avusturyalı yazar Peter Handke'ye takdim edilmişti.

114 KEZ VERİLDİ

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2021 yıllarında 114 kez verildi. Toplam 118 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırıldı.

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar oldu.

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