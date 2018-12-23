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Artvin'de sezonun ilk yaban keçisi avlandı

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 23.12.2018 14:59 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaban hayatı için sürdürülen envanter belirleme çalışması sonrasında av turizmi sezonu açıldı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sezonun ilk yaban keçisi avlanırken, avcılar vurdukları keçiyle fotoğraf çektirdi.

Artvin'de sezonun ilk yaban keçisi avlandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaban hayatına ilişkin envanter belirleme çalışması yapıldı. Çalışmayla bölgedeki yaban hayatı popülasyonu belirlenirken, sayılarında artış gözlenen yaban hayvanlarına yönelik av kotaları hazırlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede, korumaya alınan av hayvanlarından üreme yeteneğini yitirmiş olan, 8 yaş üstü erkek cinslerinin avlattırılması amacıyla av turizmi sezonu başlatıldı.

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Sezon kapsamındaki belirli sayıda avlanmada; avcılardan elde edilen gelirlerin yüzde 40 ile yüzde 70'inin, hayvanın vurulduğu köy ve civar köylerde yaşayanlara dağıtılacağı belirtildi. Yusufeli ilçesi İşyan köyü kırsalında avcılar, sezon içinde, rehberler eşliğinde ilk kez avlandı. Avcılar, vurdukları yaban keçisinin boynuzlarından tutarak, fotoğraf çektirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin yaban keçisi av

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