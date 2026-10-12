Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Yağışlardan sonra ortaya çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağışların ardından doğada kendiliğinden yetişen güz mantarlarının sayısı ve büyüklüğü arttı.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Yağışlardan sonra ortaya çıktı

Ormanlık alanlara akın eden mantar severler, bu kez alışılmışın dışında bir hasat yöntemiyle dikkat çekti. Beyşehir'de ekim ayının ilk günlerinde etkili olan yağışlı hava, doğadaki mantar popülasyonunu artırdı. Yağışların ardından ormanlık alanlara yönelen vatandaşlar, farklı ebatlara ulaşan mantarları toplamak için gün boyu mesai yaptı.

Mantar toplama sırasında bir vatandaşın kullandığı yöntem ise görenlerin ilgisini çekti. Yanında getirdiği mini motorlu testereyi kullanan mantar sever, büyük boyutlara ulaşan mantarları keserek topladı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Yağışlardan sonra ortaya çıktı 1

Toplanan mantarlar çuvallara doldurularak evlere taşınırken, bazı vatandaşlar hasat anlarını cep telefonu kameralarıyla kayda aldı ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Yağışlardan sonra ortaya çıktı 2

Beyşehir'in ormanlık alanlarında mantar arayışı gün boyunca devam ederken, doğada kendiliğinden yetişen mantarların büyüklüğü de dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oyuncular şokta: GTA 6 çıkmadan sızdırılabilir!Oyuncular şokta: GTA 6 çıkmadan sızdırılabilir!
Tanıtım tarihi açıklandı: Aktif soğutma fanıyla geliyor!Tanıtım tarihi açıklandı: Aktif soğutma fanıyla geliyor!

Anahtar Kelimeler:
mantar doğa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Okan Buruk biletini kesti! G.Saray'da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı

Okan Buruk biletini kesti! G.Saray'da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

Emeklilik, asgari ücret, tazminat: Tek tek sıraladı 'Onlar gibi olmayacak'

Emeklilik, asgari ücret, tazminat: Tek tek sıraladı 'Onlar gibi olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.