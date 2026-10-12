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GTA 6 çıkmadan sızdırılabilir: Cyberleek'ten bir şart, bir de talep!

GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkış tarihi yaklaşırken Cyberleek, oyunun oynanabilir bir sürümünü internete sızdırmakla tehdit ediyor. Sızıntıların arkasındaki kişi, sürümü paylaşmayı bir kripto para hedefine bağlarken bundan vazgeçmek için de talepler öne sürdü.

GTA 6 çıkmadan sızdırılabilir: Cyberleek'ten bir şart, bir de talep!
Enes Çırtlık

Rockstar Games'in oyunu GTA 6, yeni bir sızıntı tehdidiyle karşı karşıya. Daha önce oynanış görüntüleri paylaşan Cyberleek, bu kez oyunun çıkışından önce oynanabilir bir sürümünü yaymakla tehdit ediyor.

Kısa süre önce Jason ve Lucia'nın hafif giyimli şekilde yer aldığı 25 dakikalık bir oynanış videosu paylaşan Cyberleek, tehdidinin boyutunu artırdı. Bu kez doğrudan oyunun kendisi gündeme geldi.

GTA 6 çıkmadan sızdırılabilir: Cyberleek ten bir şart, bir de talep! 1

GTA 6'NIN OYNANABİLİR SÜRÜMÜ İÇİN 30 MİLYON DOLARLIK ŞART

Cyberleek'in internet sitesinde paylaştığı açıklamaya göre, GTA 6'nın oynanabilir sürümünü yayımlama tehdidi bir kripto para hedefine bağlı.

Bu koşul, bir meme coinin piyasa değerinin 30 milyon dolara ulaşması. Bu hedef gerçekleşirse oyun dosyasının kamuya açık şekilde paylaşılacağı iddia ediliyor. Ardından dosyanın korsan sitelerde barındırılacağı tahmin ediliyor.

İddiaya göre söz konusu sürüm, GTA 6'nın tek oyunculu hikâye modunun baştan sona tamamlanmasına olanak tanıyor.

Böyle bir sızıntı, çıkış tarihi yaklaşmış olsa da oyunla ilgili sürprizbozanlardan kaçınmayı imkânsız hâle getirebilir.

GTA 6 çıkmadan sızdırılabilir: Cyberleek ten bir şart, bir de talep! 2

TAKE-TWO'DAN PS5 VE XBOX İÇİN DİSKLİ GTA 6 TALEP EDİLİYOR

Cyberleek'in sızıntıdan vazgeçmek için öne sürdüğü talepler ise GTA 6'nın fiziksel sürümü ve Take-Two'nun dağıtım yaklaşımıyla ilgili. Sızıntıların arkasındaki kişi, Take-Two Interactive'in PS5 ve Xbox için gerçek oyun diski içeren bir sürüm sunmayı taahhüt etmesi ve kutuda indirme kodu kullanma yaklaşımı nedeniyle özür dilemesi hâlinde oyunu yayımlamayacağını belirtiyor.

Cyberleek, ağustos ayında GTA 6'ya ilişkin görüntüler sızdırmaya başlamasından bu yana oyunların yalnızca dijital formatta sunulmasına karşı çıkıyor ve fiziksel disk seçeneği istiyor.

Ancak oyunun 19 Kasım'daki çıkışına kadar yayıncının PS5 veya Xbox için diskli sürüm sunmaya karar vermesi pek olası görünmüyor. Bununla birlikte geleneksel bir fiziksel seçenek ilerleyen dönemde sunulabilir.

Oynanabilir bir sürüm vaadinin meme coinin piyasa değerini 30 milyon doların üzerine çıkarıp çıkarmayacağı ise tartışmalı. Söz konusu meme coinin piyasa değeri daha önce yaklaşık 25 milyon dolara kadar yükselmişti. Ancak bu seviyeye, geliştiricilerin oyun hakkında daha fazla bilgi paylaşmaya başlamasından önce ulaşılmıştı.

GTA 6 çıkmadan sızdırılabilir: Cyberleek ten bir şart, bir de talep! 3

GTA 6 SIZINTILARININ KAYNAĞI ARANIYOR

Son sızıntılara rağmen Rockstar Games'in GTA 6 için yürüttüğü pazarlama çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiği belirtiliyor.

Yine de sızıntıların kaynağını belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Discord, Reddit ve diğer şirketlerden kayıt elde edilmesini sağlayabilecek mahkeme celpleri için taleplerde bulunuluyor.

GTA 6 çıkmadan sızdırılabilir: Cyberleek ten bir şart, bir de talep! 4

Söz konusu kayıtların Cyberleek'in bulunduğu yere ilişkin ipuçları sağlaması umuluyor.

Kaynak: notebookcheck.net

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