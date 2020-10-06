Arval, 2025’e kadar takip edeceği yol haritasını açıkladı

"Bu planla kendimize koymuş olduğumuz en büyük hedef sadece iş modelimizi güçlendirmek değil; bunun ötesine geçerek sürdürülebilir mobilite çözümleri açısından sektörün referans noktası haline gelmek. Bu yeni plan kapsamında müşterilerimize entegre bir ulaşım deneyimi sunmayı, onlara enerji dönüşümünde destek olmayı, birbiriyle bağlantılı, esnek ürün ile hizmetler ve yeni iş ortaklarımızla yenilikçi teklifler sunmayı taahhüt ediyoruz."

Groenendael, toplantıda yaptığı konuşmada, Arval Beyond Stratejisi’nin yeni bakış açılarını ortaya koyduğunu ve beş yıllık bir planı içerdiğini söyledi.

Şirket tarafından, Arval Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Alain Van Groenendael’in katılımıyla online olarak düzenlenen uluslararası basın toplantısında şirketin "Arval Beyond" ismini verdiği yeni stratejisi açıklandı.

- 2 milyon adet kiralanmış araç ve 500 bin elektrikli araç hedefi

Öte yandan, toplantıda verilen bilgilere göre, Arval Beyond, Arval’in bu iddialı hedeflere ulaşmak için bugünden 2025’e kadar takip edeceği yol haritası olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda şirketin hedefleri arasında, "2 milyon adet kiralanmış araç, filoda 500 bin elektrikli araç, 2020'ye oranla karbondioksit (CO2) emisyonlarında yüzde 30 azalma ve karbon nötr bir şirket olarak kalmak, iş modelini, araç kiralamanın da dahil olduğu daha geniş bir mobilite konseptine dönüştürmek." gibi konular yer alıyor.

Arval ayrıca bu hedeflere ulaşmak ve yeni sürdürülebilir mobilite çözümlerine yönelik talebi karşılamak için araç kiralama dahil olmak üzere dört yeni teklif oluşturdu.

Bunlar arasında yer alan "360 Derece Mobilite", Arval'i "araç merkezli" bir şirketten bir "mobilite şirketine" dönüştürüyor.

Arval'in kurumsal müşterilerine ve çalışanlarına, tüm coğrafyalarda, elektrikli bisiklet kiralama, araç paylaşımı, bireysel gereksinime göre ulaşım çözümleri (MaaS-Mobility as a Service) gibi ihtiyaç duydukları sürdürülebilir ve son teknoloji mobilite seçeneklerini sunmasını sağlıyor. 2025 yılında, Arval ülkelerinin tamamı, alternatif ve sürdürülebilir mobilite ürünleri ile hizmetleri sunuyor olacak.