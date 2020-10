Arval, 2025’e kadar takip edeceği yol haritasını açıkladı

"Good for you, Good for all" yaklaşımında ise Arval, müşterilerin çevreyi korumasına ve güvenli yolculuklar oluşturmasına yardımcı olarak enerji dönüşümü ile sürdürülebilirlikte lider olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Arval, elektrikli araç teklifleri ile elektrikli araçlara dair zorlukları ortadan kaldırarak benimsenmesini kolaylaştıracak. 2025'te Arval yolda 500 bin elektrikli araca sahip olacak, ayrıca filosunun ortalama karbondioksit (CO2) emisyonlarında yüzde 30 ve genel kaza oranında yüzde 10 azalma kaydedecek.

"Connected&Flexible" kapsamında da şirket, daha basit ve birbiri ile bağlantılı bir kiralama teklifi oluşturuyor. Bağlantılı ve esnek çözümler ile Arval, park ücretlerinin otomatik olarak ödenmesi, araç yıkamaları için uzaktan rezervasyon, sürücünün fiziki olarak bulunmasını gerektirmeyen paketlerin araç içi teslimi, sesli asistan hizmetleri (garaj veya benzin istasyonu bulma, talep etme) gibi yeni hizmetler sunmayı hedefliyor. Ayrıca 2025 yılına kadar Arval filosunun yüzde 80'inden fazlası birbiriyle bağlantılı hale gelerek sürücünün hayatını kolaylaştırmak için daha geniş bir hizmet seti sunacak.