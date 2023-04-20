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Arz ederim nasıl yazılır, arz ederim yazımı nasıl olmalıdır? Arz ederim ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.04.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik sözcüklerin birçoğu, Türkçede gerek günlük yaşamda gerek ise resmi bağlamda kullanılır. Söz edilen bu birleşik sözcüklerden biri de arz ederim olarak belirtilebilir. Arz ederim birleşik sözcüğü, herhangi bir kuruma ya da şahsa mektup yazarken veya online ileti gönderirken kullanılabilir. Yine arz ederim birleşik sözcüğünün karşılıklı konuşmalarda da yer bulabilir.

Arz ederim nasıl yazılır, arz ederim yazımı nasıl olmalıdır? Arz ederim ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yer alan birleşik sözcüklerin nasıl yazılması gerektiği belli kurallar çerçevesinde belirlenir. Kökeni "arz etmek" olan "arz ederim" ifadesinin de TDK tarafından belirtilen tek bir doğru yazılışı mevcuttur. Bu ifadenin ayrı mı bitişik olarak mı yazıldığı ise arz ederim kelimesini oluşturan sözcükler ile ilişkilidir. Türkçede etmek gibi yardımcı fiillerle oluşturulan birleşik kelimelerin belli bir kurala göre yazılması beklenir. Dolayısıyla arz ederim sözcüğünün nasıl yazıldığı ve doğru yazılışının hangi kuralla ilişkili olduğu açıklanabilir.

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Arz ederim nasıl yazılır?

Mektuplarda ve çevrim içi olarak gönderilen iletilerde sıklıkla kullanılan arz ederim ifadesi, yazım yanlışı yapılan sözcük öbekleri arasındadır. Arz ederim TDK kapsamındaki doğru yazılışının açıklanması gerekir. TDK'ye başvurulduğu takdirde, arz ederim sözcük öbeğinin ayrı mı bitişik olarak mı yazıldığı saptanabilir. TDK güncel çevrim içi sözlüğünde 3 temel tanımı bulunan arz ederim, birleşik sözcükler kapsamındadır.

Arz ederim doğru yazılışı, TDK kapsamındaki birleşik sözcüklere yönelik kategorilerden incelenebilir. Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılması için arz ederim ifadesini oluşturan sözcükler arasında mutlaka bir boşluk bırakılması beklenir. “Arz ederim ayrı mı yazılır?” sorusunun yanıtı “evet” olmalıdır. Nitekim sözlük üzerinden sorgulandığı takdirde de bu birleşik sözcüğün arz ve ederim kelimeleri ayrı olacak şekilde yazıldığı görülebilir.

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Arz ederim yazımı ile ilgili örnek cümleler

Genelde resmî metinlerde kullanılan arz ederim birleşik sözcüğünün cümle içerisinde nasıl yer aldığı sıklıkla araştırılır. Arz ederim bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılı konusunda cevap ayrı yazılması gerektiğidir. Arz ederim doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Üyesi olduğum yardım kuruluşunun son toplantısına hasta olmam nedeniyle katılamadığımı arz ederim.
  • Saygıdeğer parti üyelerimize yeni çalışmalarımızın yer aldığı tanıtım videosunu büyük bir gururla arz ederim.
  • Yaşanan bir karışıklık nedeniyle meydana gelen aksaklıktan ötürü son derece üzgün olduğumuzu tüm çalışma arkadaşlarım adına sizlere arz ederim.
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