Arzu Yanardağ'a taciz! Kimliği tespit edilemedi

Arzu Yanardağ, 3 Ocak günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderek, sosyal medya hesabı üzerinden cinsel içerikli taciz mesajlarına maruz kaldığını ileri sürdü.

Yanardağ, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısına şuç duyurusunda bulunup mesajları gösterdi.

Arzu Yanardağ, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden şahsın cezalandırılmasını istedi. Yanardağ'a mesaj atan sosyal medya kullanıcısının kimliği tespit edilemedi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından cinsel taciz içerikli mesajlara ve görüntülere maruz kaldığını ileri sürdü.

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısına başvuran Yanardağ, kendisini mağdur eden şahsın cezalandırılmasını istedi ve ekran görüntülerini savcıya delil olarak sundu. Yanardağ'ın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu sosyal medya hesabı yurt dışı kaynaklı olduğundan IP adresleri tespit edilemedi. Savcılık, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilemediği gerekçesiyle ihbarı takipsizlikle sonuçlandırdı.

