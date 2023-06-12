MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arzum Onan ile boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası

Arzum Onan ile boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası

12.06.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yıl evli kaldığı Arzum Onan ile el ele geldiği adliyeden boşanarak ayrılan Mehmet Aslantuğ aşk iddialarıyla gündemde. Söylemezsem Olmaz'ın gündeminde olan aşk iddiasına göre; Mehmet Aslantuğ gönlünü iş insanı Gözde Akpınar'a kaptırdı.

Arzum Onan ile boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Ünlü çift el ele geldikleri boşanma davasından boşanarak ve yine el ele ayrılmıştı.

Mehmet Aslantuğ'un Arzum Onan'la boşanmasının üzerinden kısa bir süre geçmişken yakışıklı oyuncu hakkında aşk haberleri gündeme gelmeye başladı.

Söylemezsem Olmaz yayınında yer alan iddiaya göre; Mehmet Aslantuğ, iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştı.

fghfgjf

İddiaya göre; Mehmet Aslantuğ, arkadaş ortamında tanıştığı Gözde Akpınar'dan etkilendi ve önce arkadaş oldu sonra da yakınlaştı.

Ekran Alıntısı

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

"UZUN BİR İLİŞKİ" İDDİASI

Pınar Eliçe yayında yaptığı açıklamada "En az bir bir buçuk yılı olabilir, bana söylenenler bu yönde" iddiasında bulundu. Eliçe konuşmasının devamında "Cemiyet hayatında olan bir kadın olduğu için söylemek istemedim, yakın çevrede bilinen bir şeydi, ben Mehmet Aslantuğ'un o vedalaşması vs bana geçmedi. Arzum Onan'a çok kıymet verdiğini biliyorum. Bu yeni değil ama yakınlaşma ötesi..." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ömer dizisinin kutlamasında sahne aldı! Pozları nefes kestiÖmer dizisinin kutlamasında sahne aldı! Pozları nefes kesti
Hande Baladın süper minisiyle poz verdi! Beğeni yağdıHande Baladın süper minisiyle poz verdi! Beğeni yağdı
Finali görünce olay çıkardı! Öfkelenip...Finali görünce olay çıkardı! Öfkelenip...
Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ

En Çok Okunan Haberler

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi! G.Saray'ın yıldızının talebine yanıt gecikmedi

Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi! G.Saray'ın yıldızının talebine yanıt gecikmedi

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.