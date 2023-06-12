Arzum Onan ile boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Ünlü çift el ele geldikleri boşanma davasından boşanarak ve yine el ele ayrılmıştı.

Mehmet Aslantuğ'un Arzum Onan'la boşanmasının üzerinden kısa bir süre geçmişken yakışıklı oyuncu hakkında aşk haberleri gündeme gelmeye başladı.

Söylemezsem Olmaz yayınında yer alan iddiaya göre; Mehmet Aslantuğ, iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştı.

İddiaya göre; Mehmet Aslantuğ, arkadaş ortamında tanıştığı Gözde Akpınar'dan etkilendi ve önce arkadaş oldu sonra da yakınlaştı.

"UZUN BİR İLİŞKİ" İDDİASI

Pınar Eliçe yayında yaptığı açıklamada "En az bir bir buçuk yılı olabilir, bana söylenenler bu yönde" iddiasında bulundu. Eliçe konuşmasının devamında "Cemiyet hayatında olan bir kadın olduğu için söylemek istemedim, yakın çevrede bilinen bir şeydi, ben Mehmet Aslantuğ'un o vedalaşması vs bana geçmedi. Arzum Onan'a çok kıymet verdiğini biliyorum. Bu yeni değil ama yakınlaşma ötesi..." dedi.



