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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Oğulları Can ilk kez konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 13:08
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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl beklenmedik bir karar ile 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Çiftin oğulları Can Aslantuğ, anne ve babasının ayrılık süreci hakkında ilk defa konuştu.

MYNET-1996 yılında nikâh masasına oturan ve ünlüler dünyasında 'örnek çift' olarak gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

Birlikteliklerini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı alan ünlü isimler Beykoz Adliyesi’ne el ele gelmiş ve bu görüntüleriyle uzun süre konuşulmuştu.

arzum mehme

Ayrılığın ardından ihanet iddiaları da gündeme gelmiş ancak ünlü çift bu iddiaları her seferinde yalanlamıştı.

ARZUM MEHMET CAN

'BİRBİRLERİNE ÇOK DEĞER VERİYORLAR'

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, Nişantaşı'nda görüntülendi. Anne ve babasının ayrılığının ardından ilk kez konuşan Aslantuğ "Bu süreç sizi nasıl etkiledi?" sorusuna, "Birinci önceliğim ikisinin gününde sonunda mutlu olması. İlk günden beri ikisin de yanında oldum. Dertler ve sıkıntılarını arkadaş gibi dinlemekte gayret ettim. Birbirlerine çok değer veriyorlar" yanıtını verdi.

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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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