Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can oyuncu oldu! Bakın hangi dizide rol alacak

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti geçtiğimiz mayıs ayında boşandı. Ünlü çift duruşmaya el ele gelmeleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Uzun zamandır çok konuşulan çift şimdi de oğulları Can ile gündeme geldi.

Babası ve annesinin izinden giderek oyuncu olmayı tercih eden Can Aslantuğ'un dizisi belli oldu. Can Aslantuğ, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolleri paylaştığı Kızıl Goncalar'ın kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aslantuğ dizide, “Can” rolüne hayat verecek ve doktor Levent’in (Özcan Deniz) kızı Mira’nın (Esma Yılmaz) okul arkadaşı olacak.

Necati Şahin'in yazdığı, Ömür Atay'ın ise yönettiği dizide; Özgü Namal ve Özcan Deniz'e; Şerif Erol (Suavi), Erkan Avcı (Sadi Hüdayi), Hazal Türesan (Beste), Duygu Sarışın (Hande), Selen Öztürk (Hasna), Sitare Akbaş (Birgül), Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd), Mert Turak (Naim), Tuğrul Tülek (Seçkin), Asiye Dinçsoy (Müyesser), Mina Demirtaş (Zeynep) Esma Yılmaz (Mira), Zehra Kelleci (Feyza), Yakup Turgut (Arif) ve Mısra Tüfek (Esra), Gürhan Elmalıoğlu (İdris) ve Hamdi Alkan (Başhekim) eşlik edecek.









