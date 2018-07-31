Aşama aşama anlatıyoruz: Domates konservesi nasıl yapılır?

Yaz sebzelerinin en lezzetlisi, yemeklerin olmazsa olmazı domatesi yaz aylarında tüketmek en sağlıklı ve en doğru seçim. Ancak kışın da bu lezzetten mahrum kalmak istemeyenler için domateslerden konserve yapacağız. Kış yemeklerine daha yoğun bir tat kazandırmak için konserve yapımına başlayalım:

Malzemeler:

Şuna dikkat çekmekte dayfa var; domates miktarı tamamiyle size kalmış. Vereceğimiz bu tarif 5 kilogram domatesi baz alarak hazırlandı.

5 kilogram domates (tercihen şişe domatesi)

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1/2 çay bardağı zeytinyağı

5 adet cam kavanoz

Domates kabuklarının soyulmasıyla işe başlıyoruz. Domatesin altından bıçakla iki küçük çapraz çizik atıp kaynayan suya batırın. Yaklaşık 3 dakika beklettikten sonra domatesleri buzlu suda bekletin. Yaklaşık 2 dakika buzlu suda bekleyen domatesin kabuklarının kendiliğinden çıktığını göreceksiniz.

İkinci aşamada doğramak var;

Kabuğu soyulan domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Bu aşamada yavaşça domateslerin suyunu bir tencerenin içine sıkın. Suyu sıkılmamış domatesin pişmesi daha uzun zaman alacaktır, bilginize.