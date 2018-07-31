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Aşama aşama anlatıyoruz: Domates konservesi nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.07.2018 13:42 | Son Güncelleme

Kışın da domates yemek isteyenler için en sağlıklı ve pratik yöntem konserveler. Peki kışlık konserveleri nasıl hazırlayacağız? Sorunun cevabı yazının devamında...

Aşama aşama anlatıyoruz: Domates konservesi nasıl yapılır?

Yaz sebzelerinin en lezzetlisi, yemeklerin olmazsa olmazı domatesi yaz aylarında tüketmek en sağlıklı ve en doğru seçim. Ancak kışın da bu lezzetten mahrum kalmak istemeyenler için domateslerden konserve yapacağız. Kış yemeklerine daha yoğun bir tat kazandırmak için konserve yapımına başlayalım:

Malzemeler:

Şuna dikkat çekmekte dayfa var; domates miktarı tamamiyle size kalmış. Vereceğimiz bu tarif 5 kilogram domatesi baz alarak hazırlandı.

5 kilogram domates (tercihen şişe domatesi)
1 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı şeker
1/2 çay bardağı zeytinyağı
5 adet cam kavanoz

Domates kabuklarının soyulmasıyla işe başlıyoruz. Domatesin altından bıçakla iki küçük çapraz çizik atıp kaynayan suya batırın. Yaklaşık 3 dakika beklettikten sonra domatesleri buzlu suda bekletin. Yaklaşık 2 dakika buzlu suda bekleyen domatesin kabuklarının kendiliğinden çıktığını göreceksiniz.

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İkinci aşamada doğramak var;

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Kabuğu soyulan domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Bu aşamada yavaşça domateslerin suyunu bir tencerenin içine sıkın. Suyu sıkılmamış domatesin pişmesi daha uzun zaman alacaktır, bilginize.

Doğrama işleminden sonra domatesleri tencereye alın ve diğer malzemeleri üzerlerine katarak karışımı yüksek ateşte pişirin. Karışım kaynadıktan sonra altını kısın. Yaklaşık 1 saat kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Kavonazlara doldurma zamanı;

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Bu işlemden önce kavanozları bir süre sıcak suda bekletin. Hazırlanan karışımı kavanozlarda 2 parmak boşluk kalacak şekilde doldurun ve ağızlarını sıkıca kapatıp ters çevirin. Bu şekilde soğumalarını bekleyin. Kavanozlar soğuduktan sonra kilerde ya da buzdolabında saklayabilirsiniz. Konservelerin güneş görmemelerine dikkat edin!

Nelere dikkat etmelisiniz?

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Kavanozlarınızı ara sıra kontrol edip kapakların şişip şişmediklerine bakın. Kapaklarda şişme varsa bu kavanoz hava alıyor demektir. Hava alan kavanozun içinin bozulma ihtimali var. Muhakkak kontrol edin.

Konserveleri açtıktan sonra buzdolabına alın ve en fazla 3,4 gün içinde tüketin.

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Anahtar Kelimeler:
domates konservesi kışlık hazırlıkları domates sosu

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